SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› "Sanayi kenti" Kocaeli'den yılın ilk çeyreğinde 3,4 milyar dolarlık ihracat - Ekonomi
Kocaeli, İhracat, Ekonomi

"Sanayi kenti" Kocaeli'den yılın ilk çeyreğinde 3,4 milyar dolarlık ihracat

"Sanayi ve liman kenti" Kocaeli'den ocak-mart döneminde 170 ülke ile 13 serbest bölgeye 3,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

07.04.2020 11:06 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:06

"Sanayi ve liman kenti" Kocaeli'den ocak-mart döneminde 170 ülke ile 13 serbest bölgeye 3,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Türk imalat sanayisinin önemli bir kısmına ev sahipliği yapan ve elleçleme hacmi açısından ülkenin en büyük, Avrupa'nın da sekizinci büyük limanına sahip Kocaeli, ihracat gücü en yüksek kentler arasında yer alıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Kocaeli'nin yılın ilk 3 aylık döneminde dış satımı 3 milyar 454 milyon 40 bin dolar olarak gerçekleşti.

Dünyanın dört bir yanındaki 170 ülke ile 13 serbest bölgeye sevkiyat yapan kent, ihracat liginde İstanbul ve Bursa'nın ardından üçüncü sırada yer alırken, genel ihracatın da yüzde 8'ini karşıladı.

İhracatın lokomotifi otomotiv ve kimya sektörü

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun üretim tesislerinin yanı sıra çok sayıda otomotiv tedarik sanayi firması ile Tüpraş gibi kimya endüstrisinin öncü firmalarına ev sahipliği yapan kentin ihracatında bu sektörler büyük yer tuttu.

Yılın ilk 3 ayında kent ihracatının yüzde 72,5'ine denk gelen 2 milyar 503 milyon 907 bin dolarlık kısmı, otomotiv ve kimya sektöründe faaliyet gösteren firmalar tarafından yapıldı.

Bursa'nın ardından en fazla otomotiv ihracatı yapan il olan Kocaeli'nin bu sektördeki dış satım performansı yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 505 milyon 727 bin dolar oldu.

Ülkenin en büyük sanayi kuruluşu olan Tüpraş'ın yıllık 11 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip İzmit Rafinerisi ile yıllık yaklaşık 4,5 milyon ton siyah ürün işlenen Fuel Oil Dönüşüm Tesisi'ni barındıran Kocaeli'nin ihracatında kimya sektörü ikinci oldu. Kentin kimyevi madde ve mamulleri ihracatı bu dönemde 998 milyon 180 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Demir ve demir dışı metaller sektörü 197 milyon 378 bin dolarla üçüncü sırada yer alırken, bunu 189 milyon 705 bin dolarla çelik, 146 milyon 783 bin dolarla elektrik-elektronik, 131 milyon 379 bin dolarla iklimlendirme endüstrisi takip etti.

Lider ihraç pazarı Hollanda

Sanayi kentinin yılın ocak-mart döneminde en fazla ihracat yaptığı ülke 308 milyon 404 bin dolarla Hollanda oldu. Söz konusu dönemde bu ülkeye yapılan ihracat geçen yılın aynı periyoduna göre yüzde 51 arttı.

Ocak ayında resmi olarak Avrupa Birliği'nden ayrılan Birleşik Krallık ise Kocaeli'nin bu dönemde en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke oldu. Birleşik Krallık'a yapılan dış satım yılın ilk 3 aylık döneminde 281 milyon 974 bin dolar olarak gerçekleşti.

Almanya ise 258 milyon 731 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri, 228 milyon 941 bin dolarla Slovenya, 211 milyon 187 bin dolarla İtalya takip etti.

Yılın ilk 3 aylık döneminde Kocaeli'den en fazla ihracat yapılan 10 ülke ve geçen yıla göre değişim oranları şöyle:

Ülke 2019 (milyon $) 2020 (milyon $) Değişim (%)
Hollanda 204.507 308.404 51
Birleşik Krallık 429.003 281.974 -34
Almanya 313.829 258.731 -17
Slovenya 247.603 228.941 -7,5
İtalya 220.443 211.187 -4
Fransa 213.077 198.299 -7
Belçika 187.189 194.389 4
İspanya 373.912 154.598 -58
ABD 151.971 144.153 -5
Romanya 112.485 118.414 5

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Araç sahipleri dikkat! Salgın nedeniyle bir zorunluluk daha ertelendi Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Salgın nedeniyle bir zorunluluk daha ertelendi
'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var Ekonomi
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
Dün son 20 ayın en yüksek seviyesini gören dolar, bugün resmen çakıldı Ekonomi
Dün son 20 ayın en yüksek seviyesini gören dolar, bugün resmen çakıldı
Limona olan talep artınca ihracatı ön izne bağlandı Ekonomi
Limona olan talep artınca ihracatı ön izne bağlandı
Emekliler için büyük gün! Paralar hesaplara yatmaya başladı Ekonomi
Emekliler için büyük gün! Paralar hesaplara yatmaya başladı
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor
Koronavirüs sonrası gıdada aksama olmaması için özel paket hazırlandı! Anlık takip yapılacak
Koronavirüs sonrası gıdada aksama olmaması için özel paket hazırlandı! Anlık takip yapılacak
Son Dakika: Koronavirüse karşı evsizlere konaklama projesi başlıyor
Son Dakika: Koronavirüse karşı evsizlere konaklama projesi başlıyor
Rekabet Kurumu başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Rekabet Kurumu başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Ücretsiz maske dağıtımı bugün başlıyor
Ücretsiz maske dağıtımı bugün başlıyor
HCS Kablo Genel Müdürü Ufuk Yılmaz, koronavirüs nedeniyle vefat etti
HCS Kablo Genel Müdürü Ufuk Yılmaz, koronavirüs nedeniyle vefat etti
Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu
Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu
Son Dakika: Benzine 15 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 15 kuruş zam geldi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı
IMF: Koronavirüse karşı 1 trilyon dolarlık zırh kullanıma hazır
IMF: Koronavirüse karşı 1 trilyon dolarlık zırh kullanıma hazır
E-ticaret devi Hepsiburada, 5 bin kişilik ek istihdam sağlayacak
E-ticaret devi Hepsiburada, 5 bin kişilik ek istihdam sağlayacak
Av. Bedia Teymur cevapladı: İcra takipleri durdu, peki nafaka ile ilgili maaş kesintileri ne olacak?
Av. Bedia Teymur cevapladı: İcra takipleri durdu, peki nafaka ile ilgili maaş kesintileri ne olacak?
Son Dakika: İBB 374 milyon lira olan sosyal yardım miktarını 775 milyon liraya çıkardı
Son Dakika: İBB 374 milyon lira olan sosyal yardım miktarını 775 milyon liraya çıkardı
Son dakika: VakıfBank 305 milyon liralık kredi kartı borçlarını erteledi
Son dakika: VakıfBank 305 milyon liralık kredi kartı borçlarını erteledi
Son dakika: Fitch Ratings'den güzel haber: Türkiye büyümesini sürdürecek
Son dakika: Fitch Ratings'den güzel haber: Türkiye büyümesini sürdürecek
Altın tarihin en yüksek seviyesini gördü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın tarihin en yüksek seviyesini gördü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Son Dakika: Üniversite öğrencilerinin Nisan ayı burs ve kredi ödemeleri yatırılmaya başlandı
Son Dakika: Üniversite öğrencilerinin Nisan ayı burs ve kredi ödemeleri yatırılmaya başlandı
Yazlık ekim yapılabilecek 21 ilde tohumun yüzde 75'i üreticiye hibe olarak verilecek
Yazlık ekim yapılabilecek 21 ilde tohumun yüzde 75'i üreticiye hibe olarak verilecek
Bağışıklık sistemini güçlendiren ve kilosu 130 liradan satılan kuzugöbeği mantarı tezgahta yarım saate tükeniyor
Bağışıklık sistemini güçlendiren ve kilosu 130 liradan satılan kuzugöbeği mantarı tezgahta yarım saate tükeniyor
Milyonlarca emeklinin ikramiye ödemeleri yarından itibaren hesaplara yatacak
Milyonlarca emeklinin ikramiye ödemeleri yarından itibaren hesaplara yatacak
Dolar haftanın ilk gününde kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Dolar haftanın ilk gününde kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Türkiye yurt dışında bilet parası bulamayan vatandaşını geride bırakmadı
Türkiye yurt dışında bilet parası bulamayan vatandaşını geride bırakmadı
Koronavirüs salgınında işçi çıkarmama kararı alan Toyota'nın CEO'su Ali Haydar Bozkurt: Elimizdeki araç sayısı şu anda 300-400 adet
Koronavirüs salgınında işçi çıkarmama kararı alan Toyota'nın CEO'su Ali Haydar Bozkurt: Elimizdeki araç sayısı...
Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak
Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak
Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları donduruldu
Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları donduruldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Boris Johnson Abdulhamit Gül İçişleri Bakanı Mustafa Destici
Magazin Hadise Haluk Levent Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Rüştü Reçber Sergen Yalçın Malcolm Thomas Dorukhan Toköz
Daha Fazla Polis Nisan Futbolcu Açıklama
Şu an buradasınız: "Sanayi kenti" Kocaeli'den yılın ilk çeyreğinde 3,4 milyar dolarlık ihracat - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2020 12:23:10. #1.15#
title