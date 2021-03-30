Sanayi kenti Kocaeli'de "USTAM" projesi ile istihdam seferberliği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, mesleği olmayan ya da aldıkları eğitimle iş bulamayan gençlerin mesleki ve teknik eğitimler verilerek istihdama kazandırılması amacıyla hazırlanan USTAM Kocaeli Sektörel Eğitim Kampüsü Projesi'nin tanıtımı yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, mesleği olmayan ya da aldıkları eğitimle iş bulamayan gençlerin mesleki ve teknik eğitimler verilerek istihdama kazandırılması amacıyla hazırlanan USTAM Kocaeli Sektörel Eğitim Kampüsü Projesi'nin tanıtımı yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen tanıtım programında, istihdam talebine cevap vermek ve doğru sistemi kurmak gerektiğini belirtti.

Proje kapsamında 390'ın üzerinde firmayla görüşme yaparak ihtiyaçların belirlendiğini dile getiren Büyükakın, 12 Nisan'da başvuruların alınacağını, komisyonlarda da ön eleme yapılacağını bildirdi.

"(Bu işi en iyi ben yaparım) diyen güçlü gençlerimiz yetişecek"

Firmaların ihtiyaç duyduğu 17 meslek alanını belirlediklerini belirten Büyükakın, şöyle devam etti:

"Projemiz, sanayimize, işi olmayan gençlerimize güç verecek, Türkiye'ye örnek olacak. Kocaeli halkına 16 yıldır ücretsiz eğitim hizmeti verdiğimiz KO-MEK ile edindiğimiz tecrübeyle yeni bir eğitim modeline geçiyoruz. KO-MEK, bir halk üniversitesi oldu, USTAM Projesi ise doktora düzeyinde eğitimlerle bir enstitü haline gelecektir. Örgün eğitim çağı dışına çıkmış, herhangi bir mesleği olmayan ya da aldığı eğitimle iş bulamayan gençlerimizi hedefledik.

Bireylere sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda uygulama ağırlıklı mesleki ve teknik eğitimler vererek istihdama katkıda bulunmayı amaçladığımız proje, istihdam odaklı bir meslek eğitim projesidir. Şehrimizin tüm paydaşlarıyla 2 yıldır birlikte çalıştık, her şeyi en ince ayrıntısına kadar planladık. Sanayinin söz sahibi olduğu bir eğitim modeli ortaya çıkardık. Türkiye'ye örnek olabilecek bir istihdam seferberliğiyle işçi ve işveren aradığını bulacak. 'Ne iş olsa yaparım.' değil, 'Bu işi en iyi ben yaparım.' diyen güçlü gençlerimiz yetişecek."

Büyükakın, mayısta eğitimlere başlayacaklarını, haziran sonunda da ilk mezunlara belgelerinin verileceğini dile getirdi, mezun kursiyerlerin sektör temsilcileriyle staj ve istihdam süreçlerini yürüteceğini kaydetti.

"Çalışma son derece önemli"

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da iş ve AŞ telaşının çözülmesi durumunda insanların mutlu olacağını söyledi.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ara eleman konusunda sanayinin sıkıntı içinde olduğunu, çalışmanın son derece önem arz ettiğini bildirdi.

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan da örnek projede yer almaktan mutluluk duyduklarını belirterek, projenin bilişim teknolojileri ayağında yer alacakları bilgisini verdi.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü ise yetenekli ve nitelikli personel yetiştirme noktasında milletin yanında olduklarını kaydetti.

Programda, KOÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Birsen Bilgili de projeye ilişkin sunum yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay