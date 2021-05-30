"Sanayi kenti Kocaeli"de Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri 27. kez verilecek
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"Sanayi kenti Kocaeli"de Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri 27. kez verilecek

'Sanayi kenti Kocaeli'de Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri 27. kez verilecek
Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Ekonomi

Kocaeli Sanayi Odasınca (KSO) düzenlenen Türkiye'nin ilk çevre ödülü organizasyonu "Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri"nin, bu yıl 27. kez gerçekleştirileceği bildirildi.

Kocaeli Sanayi Odasınca (KSO) düzenlenen Türkiye'nin ilk çevre ödülü organizasyonu "Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri"nin, bu yıl 27. kez gerçekleştirileceği bildirildi.

KSO'dan yapılan açıklamada, gelişen dünyada hızla artarak küresel boyutlara ulaşan çevre kirliliğinin kontrol altına alınması ve çevrenin korunmasına yönelik oluşturulan yasal düzenlemelere ulusal ve uluslararası ölçekte büyük önem verildiği belirtildi.

Odanın da bu konuda önemli bir sorumluluk alarak Türkiye'nin ilk ve bu formattaki tek çevre ödülleri organizasyonuna imza attığı vurgulanan açıklamada, "Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri organizasyonuyla çeyrek asrı geçkindir çevreye verdiği değeri ortaya koyan KSO, hem çevreci sanayiyi teşvik ediyor hem de sanayiciyi ödüllendiriyor." ifadesi kullanıldı.

Kaynakların üretken biçimde kullanılması, üretirken yok edilmemesi ve kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen çevre ödüllerinin 27. kez sahiplerini bulacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"1995 yılından bu yana aralıksız sürdürülen organizasyon için nisanın ilk haftası başvurular alındı, mayısın başında ise uzman ekip tarafından saha değerlendirme çalışmaları başlatıldı. Pandemi nedeniyle fiziken yapılamayan saha ziyaretleri online gerçekleştirildi. Saha ekibi, son değerlendirme toplantısını KSO Meclis Salonu'nda gerçekleştirdi. Organizasyonda büyük ölçekli firma ve KOBİ kategorisinde çevre ödüllerinin yanı sıra otomotiv, otomotiv tedarik, kimya, gıda, metal, makine ile enerji gibi ana sektörler başlıklarında da ödüller verilecek."

Açıklamada, "çevre ve sektör" ödüllerini alacak firmaları, Kocaeli Sanayi Odası, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, İZAYDAŞ, TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Gebze Organize Sanayi Bölgesi, TOSB Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve TEMA Vakfının yönetim kadrosundan oluşan jüri üyelerinin belirleyeceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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"Sanayi kenti Kocaeli"de Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri 27. kez verilecek - Haberler Ekonomi
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