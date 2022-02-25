Sanayi kenti Kocaeli'de "geri kazanım suyu" ile tasarruf sağlanıyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de hayata geçirilen "Geri Kazanım Suyu Projesi" ile atık su arıtma tesislerinden çıkan suyun fabrikalarda kullanılmasıyla milyonlarca metreküp su tasarruf ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli'de 22 atık su arıtma tesisiyle yüzde 100 biyolojik ve yüzde 72 ileri biyolojik arıtma gerçekleştiriliyor.

Arıtılan atık suyun ikinci bir arıtmadan geçirilmesiyle elde edilen geri kazanım suyu (gri su), sanayi kuruluşlarında soğutma suyu olarak ve yeşil alanların sulanmasında kullanılıyor.

"Geri Kazanım Suyu Projesi" ile Kocaeli'de arıtma tesislerinden çıkan suyun ekonomiye kazandırılması ve içme ile kullanma suyu üzerindeki stresin azaltılması hedefleniyor. Bu kapsamda, Körfez, Kullar, Plajyolu, Gebze, Kandıra Merkez, Kandıra Cebeci ve Dilovası İleri Biyolojik Atıksu Arıtma tesisleri ile kırsal mahalleler için yapılan modüler atıksu arıtma tesislerinde, geri kazanım suyu tesisleri yapıldı.

İSU Genel Müdürlüğünün işlettiği geri kazanım suyu tesislerinin, yıllık 41 milyon metreküp kapasitesi bulunuyor.

Geçen yıl kentteki birçok sanayi kuruluşu ile belediyelerin park ve bahçeleri ile arıtma tesislerinin çevre sulaması için 12,2 milyon metreküp su verildi.

"Yeni bir baraj" kapasitesi kadar elde edilen geri kazanım suyuyla Kocaeli ve Türkiye'ye katma değer kazandırılmasının yanı sıra sanayi tesislerine verilen suyun yüzde 31'i buradan sağlandı.