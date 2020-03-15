Sanayi kenti Kocaeli'de barajlardaki su miktarı artıyor
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Sapanca, Kocaeli, Güncel

Sanayi kenti Kocaeli'de barajlardaki su miktarı artıyor

Sanayi kenti Kocaeli'de, kış döneminde etkili olan yağışlar ve yüksek kesimlerdeki karların erimeye başlamasıyla barajlardaki su miktarı 60 milyon 820 bin metreküpe ulaştı.

15.03.2020 13:38 | Son Güncelleme: 15.03.2020 13:40
Sanayi kenti Kocaeli'de barajlardaki su miktarı artıyor

Sanayi kenti Kocaeli'de, kış döneminde etkili olan yağışlar ve yüksek kesimlerdeki karların erimeye başlamasıyla barajlardaki su miktarı 60 milyon 820 bin metreküpe ulaştı.

Yaklaşık 50 milyon metreküp su hacmi bulunan Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi, sonbaharın kurak geçmesi nedeniyle kasım ayının sonunda yüzde 17'ye kadar düşerken o dönemde şehre verilen suyun 3'te 2'si Sapanca Gölü'nden, 3'te 1'i de Yuvacık Barajı'ndan karşılandı.

Kış döneminde gelen yağışlar ve yüksek kesimlerdeki karların erimeye başlamasıyla Yuvacık Barajı'ndaki doluluk oranı, 48 milyon 850 bin metreküple yüzde 96'ya, Namazgah Barajı'nda da 11 milyon 970 bin metreküple yüzde 53'e yükseldi.

"Yaz aylarında su sıkıntısı yaşanmaması öngörülüyor"

Barajlardaki su miktarı, toplamda 60 milyon 820 bin metreküp seviyesine ulaştı.

Yuvacık Barajı'nda taşkın yaşanmaması için Sapanca Gölü'ne su veriliyor.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürü Ali Sağlık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, barajlardaki su seviyesinin mevsim normallerinde seyrettiğini söyledi.

Yağışların devam etmesi ve şu anki doluluk oranına bakıldığında, yaz aylarında su sıkıntısı yaşanmamasının ön görüldüğünü ifade eden Sağlık, Yuvacık Barajı'ndaki doluluk oranı sayesinde, Sapanca Gölü'ne su akışı sağladıklarını kaydetti.

Sanayi kenti Kocaeli'de barajlardaki su miktarı artıyor

Kaynak: AA

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Sanayi kenti Kocaeli'de barajlardaki su miktarı artıyor

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