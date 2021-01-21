"Sanayi kenti" Kocaeli'de alternatif ürünlerle ekonomiye destek sunulacak

"Sanayi kenti" olarak bilinen Kocaeli'de tarım ve hayvancılığa verilen desteklerin yanı sıra çiftçilerin alternatif ürünler yetiştirmesi için çalışmalar yapılıyor.

"Sanayi kenti" olarak bilinen Kocaeli'de tarım ve hayvancılığa verilen desteklerin yanı sıra çiftçilerin alternatif ürünler yetiştirmesi için çalışmalar yapılıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarım ve hayvancılıkta gerçekleştirdikleri kalkınma hamlesini 2020 yılında genişleterek sürdürdüklerini söyledi.

Tarımsal yapıların modernizasyonu amacıyla teknik destek sağladıklarını aktaran Büyükakın, Kocaeli'nin kırsal mahallelerinde her yıl devam eden tespit çalışmaları sonucu elde edilen verilerin kayıt altına alındığını anlattı.

Büyükakın, tarımsal üretim yapılan 350 kırsal mahallede çiftçilerin, uygun yetiştiricilik koşullarında üretim yapması için yerinde tarım danışmanlığı hizmeti verildiğini ve çeşitli çalışmalar yapıldığını dile getirdi.

Çiftçilere ekonomik anlamda gelir getiren yüksek verimli "Meyve Fidanı Destek" projesinin 2020'de de devam ettiğini belirten Büyükakın, "Hayvan yetiştiriciliği yapan çiftçilerin en fazla üretim gideri olan kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla 2020 yılı yem bitkisi tohumu destekleme projesi uygulandı. Kırsal mahallelere geri dönüşü sağlamak, istihdamı artırmak, zorunlu besin ihtiyacını karşılamak amacıyla 'Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu' projesi 2020'de de devam etti." diye konuştu.

"Çarpan etkisiyle ekonomik girdi 80 milyon liraya ulaşacak"

Teknik arıcılığı desteklemek ve modern koşullarda bal üretimine katkıda bulunmak amacıyla arıcılığı geliştirme projeleri yaptıklarını dile getiren Büyükakın, insan sağlığına ve çevreye zarar veren kimyasal ilaçlar ile gübrelerin azaltılması amacıyla biyolojik ve organik ürünlerin çiftçinin kullanımına sunulduğunu kaydetti.

Büyükakın, kırsal ve tarım turizmini desteklemek, yöresel ürünlerin katma değerini artırmak amacıyla Kandıra ilçesi Kurtyeri Mahallesi'nde permakültür bahçeleri desteği sağlandığını anlattı.

"Sanayi kenti" olarak bilinen Kocaeli'nin verimli topraklara sahip olduğuna işaret eden Büyükakın, çiftçilerin alternatif ürünler yetiştirmesi konusundaki çalışmalara ağırlık verdiklerini söyledi.

'Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği' projesi kapsamında Kandıra'nın 35 mahallesinde, 1200 dönüm arazide 100 çiftçiye 1 milyon biberiye fidesi desteği verildiğini aktaran Büyükakın, projeyle Kandıra ekonomisine 5 yılda 28 milyon doğrudan katkı sağlanacağını, çarpan etkisiyle ekonomik girdinin 80 milyon liraya ulaşacağını bildirdi.

Büyükakın, bu projenin diğer ilçeleri de kapsayacak şekilde genişletildiğini dile getirerek, Kocaeli'nin özelliklerine göre biberiye, tıbbi nane ve oğul otu yetiştirmeyi planladıklarını ifade etti.

"Toprak hayattır, toprak berekettir"

Turizm, sanayi, eğitim ile tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin bir arada yapıldığı nadir kentlerden biri olan Kocaeli'de, Büyükşehir Belediyesinin çiftçilere yönelik desteklerinin 2020 yılında zirveye çıktığını aktaran Büyükakın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Toprak analizinden danışmanlık hizmetine kadar pek çok konuda çiftçinin yanında olan Büyükşehir Belediyemiz, 'Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği' projesi gibi Kocaeli'ye değer katan projelerle diğer şehirlere örnek oldu. Alım garantili tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği projesiyle kırsal mahallelerde istihdamı artırmak, çiftçilerin gelir düzeyini yükseltmek, birim alandan katma değeri yüksek ürün elde etmek ve birçok sektörde kullanım alanı olan alternatif ürünler yetiştirerek ilimiz ekonomisini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Çiftçilerimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz çünkü kırsal kalkınmaya çok önem veriyoruz. Toprak hayattır, toprak berekettir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay