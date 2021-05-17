Sanayi kenti Kocaeli'de 3,4 milyar liralık yatırıma teşvik
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Sanayi kenti Kocaeli'de 3,4 milyar liralık yatırıma teşvik

Sanayi kenti Kocaeli'de 3,4 milyar liralık yatırıma teşvik
Anadolu Ajansı / Şahin Oktay - Haberler | Ekonomi

Kocaeli'de yılın ilk çeyreğinde sabit yatırım tutarı 3,4 milyar lira olarak öngörülen 132 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi.

Kocaeli'de yılın ilk çeyreğinde sabit yatırım tutarı 3,4 milyar lira olarak öngörülen 132 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi.

AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, Kocaeli'de gerçekleştirilecek yatırımlar için ocak-mart döneminde verilen teşvik belgesi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 arttı.

Kocaeli'de hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar için 2020'nin ilk çeyreğinde 95 teşvik belgesi düzenlenirken, bu yılın aynı döneminde 132 komple yeni yatırım, modernizasyon ve tevsi projesi, devlet desteklerinden faydalanmaya hak kazandı.

Teşvik kapsamına alınan yatırımların 116'sını sanayi, 13'ünü hizmetler, 2'sini enerji, 1'ini de tarım sektörü projeleri oluşturdu.

Öngörülen sabit yatırım tutarı 3 milyar 392 milyon lira olan yatırımlar tamamlandığında 2 bin 918 kişilik yeni istihdam oluşması planlanıyor.

Teşviklendirilen yatırım projeleri, devletin sağladığı sigorta primi işveren hissesi, yüzde 80'e varan vergi indirimi, faiz yardımı, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası gibi desteklerden faydalanacak.

Rüzgar enerjisi santraline teşvik

Yatırım desteği almaya hak kazanan projeler, sanayiden tarıma, enerjiden eğitim sektörüne kadar çeşitlilik gösteriyor.

Öngörülen yatırım tutarının büyüklüğü bakımından ilk sırayı yerli sermayeli bir enerji firması tarafından Kandıra'da inşa edilecek rüzgar enerjisi santrali aldı.

Yaklaşık 322 milyon lira yatırım maliyetiyle hayata geçirilecek enerji santralinin kurulu kapasitesi 49 megavat olacak ve tamamlandığında 12 kişiye istihdam sağlayacak.

Gemi inşa firması 310 kişiye iş kapısı açacak

Kocaeli'de ocak-mart döneminde teşvik kapsamına alınan projeler arasında en fazla istihdamı ise yerli bir gemi inşa firması tarafından Başiskele'de yapılacak komple yeni yatırım oluşturacak.

Toplam 106 milyon liralık yatırımla farklı tiplerde yılda 7 deniz römorkörü üretim kapasitesine kavuşacak firma 310 kişiye iş sahası açacak.

Gebze'de bir metal firması tarafından yılda 300 otomatik torna tezgahı üretecek şekilde planlanan fabrika için de yatırım teşvik belgesi verildi. Tamamlandığında 147 kişiye iş imkanı sağlayacak fabrikanın yatırım tutarı 202 milyon 112 bin lira olarak öngörülüyor.

Yabancı firma Kocaeli'de akıllı telefon üretecek

Teşvik belgesi alan projeler arasında yabancı sermayeli akıllı telefon üreticisi bir firmanın yatırımı da dikkati çekti.

Gebze'de 128 milyon liralık yatırım maliyetiyle yıllık 1 milyon 140 bin 416 akıllı telefon üretim kapasiteli fabrika kuracak firma, burada 100 kişiyi istihdam edecek.

Ürün güvenliği konusunda yüksek teknoloji çözümleri sunan yabancı sermayeli bir firma da Gebze'de kuracağı fabrika için yatırım teşvik belgesi aldı. Yılda 464 ton baskılı, kendinden yapışkanlı kağıt etiket üretilecek fabrika, tamamlandığında 50 kişiye iş imkanı sağlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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