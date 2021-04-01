Sanayi kenti Gaziantep'te yılın ilk çeyreğinde 2 milyar 287 milyon dolarlık döviz getirisi elde edildi
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Sanayi kenti Gaziantep'te yılın ilk çeyreğinde 2 milyar 287 milyon dolarlık döviz getirisi elde edildi

Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Ekonomi
Sanayi kenti Gaziantep'te yılın ilk çeyreğinde 2 milyar 287 milyon dolarlık döviz getirisi elde edildi

Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden Gaziantep, yılın ilk çeyreğindeki ihracatını yüzde 23 yükselterek ülke ekonomisine 2 milyar 287 milyon 656 bin dolarlık döviz katkısı sağladı.

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Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden Gaziantep, yılın ilk çeyreğindeki ihracatını yüzde 23 yükselterek ülke ekonomisine 2 milyar 287 milyon 656 bin dolarlık döviz katkısı sağladı.

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, Gaziantep'in, Türkiye'nin 2023 ihracat hedefine ulaşmasında lokomotif bir kent olduğunu belirtti.

Gaziantep'in en fazla ihracat yapan kentler arasında 5. sırada yer aldığını dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Kentimiz, marttaki ihracatı geçen yıla göre yüzde 43,2 artışla 873 milyon 751 bin dolar dış satım yaptı. Böylece yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre ihracatımızı yüzde 23 yükselterek, 2 milyar 287 milyon 656 bin dolarlık hacme ulaştık."

Yıldırım, kent ihracatının geliştirilmesi amacıyla yürüttükleri çalışmaları derinleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ise Gaziantep'in en fazla ihracat yapan 5. il olarak dış satımdaki artışını sürdürdüğünü vurgulayarak, Gaziantep'in emin adımlarla yoluna devam ettiğine dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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