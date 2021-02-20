Sanayi kenti Gaziantep'te "Model Fabrika" üretimde öncü olacak

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Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden Gaziantep'te faaliyete başlayan Model Fabrika ile kent ve bölgedeki sanayi kuruluşlarının üretimindeki sorunlar çözülerek, verimliliğin artırılması ve dijitalleşmeye katkı sağlanması hedefleniyor.

Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden Gaziantep'te faaliyete başlayan Model Fabrika ile kent ve bölgedeki sanayi kuruluşlarının üretimindeki sorunlar çözülerek, verimliliğin artırılması ve dijitalleşmeye katkı sağlanması hedefleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı iş birliğinde, Avrupa Birliği'nin finansal desteğiyle imalat sanayisinde üretim verimliliğinin artırılması ve Endüstri 4.0'ın sağlanması amacıyla bir süre önce çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde inşa edilen ve tanıtım eğitimleriyle hizmete başlayan Model Fabrika'da, makine ve üretim hatlarının yanı sıra eğitim odaları, konferans solanları, çalışma alanları oluşturuldu.

Model Fabrika'da uzmanlar ve akademisyenlerce, üretim süreçleri ve yaşanan sıkıntıların giderilmesine ilişkin hazırlanan plan çerçevesinde teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor.

Fabrikada, işletmelerin Endüstri 4.0 kapsamında dijitalleşmesi ve üretim verimliliği üzerine senaryolar hazırlanarak, ortaya çıkabilecek olası durumlarda çözümler bulunması amaçlanıyor.

Enerji verimliliğinden liderliğe, süreç yönetiminden değişim psikolojisine kadar 22 ana başlığın fabrika ortamında mühendis ve yöneticilerle paylaşıldığı tesiste, hem kentin hem de Güneydoğu'nun imalattaki verimliliğinin artırılması amaçlanıyor.

"Amacımız üretim hattındaki verimsizlikleri göstermek"

GSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Proje Sorumlusu Başar Küçükparmak, AA muhabirine, Gaziantep'in, Türkiye'nin önemli ihracat kentlerinden biri olduğunu, kentteki bu potansiyeli daha da artırmak istediklerini söyledi.

İhracatın yükselmesinin önemli yollarından birinin de üretim verimliliği ve katma değerin artırılması olduğunu belirten Küçükparmak, şöyle devam etti:

"Bu konuda en önemli çalışmalardan biri Model Fabrika'dır. Model Fabrika, tamamıyla bir ürün üretecek teçhizat, ekipman ve tezgah altyapısına sahip. Fabrikamız sanal bir ortam ve göstermelik değil. Fabrikamız gerçekten üretim yapan, çalışan, her tezgahı ve makinesi faaliyet gösteren bir tesis. Model Fabrika'daki amacımız üretim hattındaki verimsizlikleri göstermek, senaryolar çizip katılımcılara fabrika üzerinde eğitim vermektir. Bizim tamamen üzerinde durduğumuz nokta üretim süreçlerinin yalınlaştırılması ve üretimde verimliliğin artırılması."

Küçükparmak, öncü yapı olarak değerlendirdikleri Model Fabrika'nın alanında yaptığı çalışmalarla uygulamalı eğitim merkezi olduğunu dile getirdi.

Dijital dönüşüm kültürünün aktarılması amaçlanıyor

Fabrikanın tanıtım eğitimleriyle faaliyete başladığını söyleyen Küçükparmak, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Almanya'daki KOBİ'leri karşılaştırdığımızda, Türkiye'deki KOBİ'lerin en az yüzde 50 daha az verimle çalıştığıyla ilgili bir araştırma var. Bu da gösteriyor ki şu anki konumumuz ve çalışma yapımızla Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 5'inci ili konumuna geldiysek, verimliliği artırarak, israfları azaltarak ve yalın üretimi bir kültür olarak yerleştirerek çok daha iyi bir yere gelebiliriz.

Bu anlamda Model Fabrika'nın Gaziantep sanayisinde çok ciddi sıçramaya sebep olacağını düşünüyoruz. Hedefimiz, sadece üretimde verimliliğin artırılması değil, sonraki hedefte yalın üretim mantığının oluşmasıyla Endüstri 4.0'ın da bir gerekliliği olan dijital dönüşüm kültürünün şehrimizdeki sanayicilere aktarılmasıdır. Bu anlamda da ciddi katkı sağlayacağını düşünüyoruz. O yüzden Model Fabrika projesine çok önem veriyoruz."

Küçükparmak, merkezin kent ve bölgedeki sanayicilere önemli destekler sağlayabileceğini vurgulayarak, "Kimseye bir hat, bir makina daha ekleme şeklinde değil de mevcut sistemleriyle, personeliyle, daha az hatayla daha fazla ürünü nasıl üretebileceklerini anlatmaya çalışacağız." dedi.

Küçükparmak, çalışmalar ilerledikçe sektörde gözle görülür bir değişim yaşanacağına inandıklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir