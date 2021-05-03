Sanayi kenti Gaziantep'in nisan ayı ihracatı yüzde 94,1 arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sanayi kenti Gaziantep'in nisan ayı ihracatı yüzde 94,1 arttı

Sanayi kenti Gaziantep'in nisan ayı ihracatı yüzde 94,1 arttı
Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden Gaziantep, nisan ayında ihracatını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 94,1 artırarak 883 milyon 575 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden Gaziantep, nisan ayında ihracatını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 94,1 artırarak 883 milyon 575 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ve Gaziantep'in nisandaki ihracatının salgınla mücadele edilen zor günlerde motivasyonlarını artırdığını belirtti.

İhracattaki bu başarılı performansın sürmesini temenni eden Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep'in 2021 yılı ocak-nisan dönemi ihracatı 3,1 milyar dolara ulaştı. Bu demek oluyor ki 2020 yılını 7,9 milyar dolarla kapatan Gaziantep, geçen yılki ihracatının yüzde 40'ına yılın ilk 4 ayında ulaştı. Bu performans, içinden geçtiğimiz zor günlerde piyasalarda nakit akışının ve tedarik zincirinin devamlılığı için motivasyonumuzu artırıyor."

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi de kentin iller bazında ihracat sıralamasında hem aylık hem de dönemlik olarak beşinci basamaktaki yerini koruduğunu bildirdi.

Gaziantep'in geçen ay en yüksek nisan ayı ihracat rakamına ulaştığına dikkati çeken Ünverdi, şunları kaydetti:

"Bu başarının arkasında büyük bir mücadele var. Büyük dalgalara ve ters esen rüzgara karşı küreklere iyice sarılan, bırakmadan, yorulmadan ülkesi için alın teri dökerek büyük başarılara imza atan sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı, çalışanlarımızı, taş üstüne taş koyan herkesi yürekten kutluyor, teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

Bela geliyorum demedi, fenomen olmak için yaptıkları şey bu kadarına da pes dedirtti
Bela geliyorum demedi, fenomen olmak için yaptıkları şey bu kadarına da pes dedirtti
Antalya, tam kapanmada 100 bin turist ağırlıyor
Antalya, tam kapanmada 100 bin turist ağırlıyor
Kaza yapan sürücüyü kavurucu sıcaktan kartonla korudular
Kaza yapan sürücüyü kavurucu sıcaktan kartonla korudular
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Antonio Guterres
Magazin Müge Anlı Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Burak Sergen
Spor Diego Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sanayi kenti Gaziantep'in nisan ayı ihracatı yüzde 94,1 arttı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 15:06:12. #1.14#

title