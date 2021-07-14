GAZİANTEP - Sanayi kenti Gaziantep, ihracatta üst sıraları zorluyor
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GAZİANTEP - Sanayi kenti Gaziantep, ihracatta üst sıraları zorluyor

Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Ekonomi

Sanayisi ve üretimiyle ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan ve en fazla dış satım yapan 5'inci kent olan Gaziantep, ihracatta hedef büyüttü.

Sanayisi ve üretimiyle ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan ve en fazla dış satım yapan 5'inci kent olan Gaziantep, ihracatta hedef büyüttü.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, bu yılın ilk yarısında ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artıran Gaziantep, ilk 6 ayda 4 milyar 825 milyon 290 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Gaziantep bu tutarla, İstanbul (40 milyar 715 milyon 379 bin dolar), Kocaeli (7 milyar 840 milyon 382 bin dolar), Bursa (7 milyar 473 milyon 73 bin dolar) ve İzmir'in (5 milyar 651 milyon 308 bin dolar) ardından en fazla ihracat yapan kentler arasında 5'inci sırada yer aldı.

İhracatta bir üst basamağa yükselmeyi hedefleyen kentte sanayiciler bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor.

"Geçen sene Ankara'yı geçmişti, şimdi ise İzmir'e yaklaşıyor"

TİM Başkanı İsmail Gülle, hububat, bakliyat, tekstil, kuru meyve ve halı sektörüne yönelik birliklerin bölge ve kentte bulunduğuna işaret etti.

Kentin en büyük ihracatı tekstilden sağladığını belirten Gülle, "Hububat ve bakliyatta da önemli ihracat söz konusu. Halı ihracatının büyük bölümü buradan yapılıyor. İhracatta bizim yüzümüzü ağartan bir performansa sahip." dedi.

Gülle, kentin ihracatta önemli başarılar sağladığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Burası ihracatı, üretimi, yatırımı bilen, İpek Yolu'nda çok önemli ticaret kültürüne sahip olan bir bölgemiz. Bu bölge hem kendi insanı hem de çevredeki illerle beraber önemli bir ekosistem üretmiş. Burada önemli bir başlık da gastronomi. Buradaki lezzetlerle Türkiye'nin tarım sektöründeki çeşitliliğini, lezzetlerini dünyaya tanıtma imkanı yakalıyoruz. Gaziantep bizim 5. ihracat merkezimiz. Gaziantep çok hızlı şekilde yukarıya doğru büyüyor. Geçen sene Ankara'yı geçmişti, şimdi ise İzmir'e yaklaşıyor."

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Fikret Kileci de Gaziantep'in ihracattaki başarılarını sürdürdüğünü ifade etti.

Kileci, "Kentimiz, ihracatın ithalatı karşılama oranında ise yüzde 148'lik seviyesiyle kendisine rakip illerden ayrılıyor. Ayrıca Gaziantep, haziran ayında tarihinin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirerek yeni bir rekora imza attı. Hedefimiz, Gaziantep'i en fazla ihracat gerçekleştiren iller sıralamasında daha da yukarılara taşımak." dedi.

GAZİANTEP - Sanayi kenti Gaziantep, ihracatta üst sıraları zorluyor
GAZİANTEP - Sanayi kenti Gaziantep, ihracatta üst sıraları zorluyor
GAZİANTEP - Sanayi kenti Gaziantep, ihracatta üst sıraları zorluyor
GAZİANTEP - Sanayi kenti Gaziantep, ihracatta üst sıraları zorluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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