Sanayi kenti Bursa'nın ihracatına koronavirüs darbesi

Pandeminin etkilerini nisan ayında sert bir şekilde hisseden sanayi kenti Bursa, geçen yılın aynı ayına göre ihracatta yüzde 64'lük kayıp yaşadı.

Pandeminin etkilerini nisan ayında sert bir şekilde hisseden sanayi kenti Bursa, geçen yılın aynı ayına göre ihracatta yüzde 64'lük kayıp yaşadı. Yılın ilk 4 ayında yapılan ihracatta yaşanan kayıp ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,51 oldu.