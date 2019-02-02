Sanayi Kenti Aliağa, Yunanistan ve Mısır'a Yakıt İkmalde Rakip Oluyor

Sanayi kenti Aliağa, Yunanistan ve Mısır'a yakıt ikmalde rakip olacak. İstanbul'dan yola çıkan gemilerin Aliağa'dan yakıt alması için yapılacak girişimlerin yepyeni bir sektör oluşturabileceğini söyleyen İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, "Yakıtın kendisi zaten Aliağa'da. Rafineri yanı başımızda. İnşallah arkadaşlarımızın bu projeyi başlatmasıyla buna vesile olacağız" dedi.

İzmir'de, IMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi, düzenlediği kahvaltılı toplantıda üyeleriyle bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu toplantı IMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek'in konuşmasıyla başladı. Şimşek, Aliağa'nın Türkiye ekonomisine yüzde 11 gibi katkı sağladığını ifade ederek, "2018 yılına baktığımızda Aliağa'ya gelen gemi sayısı 5 bin 250. Bu yıl içerisinde 90 milyon groston üzerinden ithalat ve ihracat gerçekleşmiş. 17 limanın bulunduğu en büyük ikinci liman şehriyiz. SOCAR'ın açtığı Star Rafinerisi'nin ilçemize yapmış olduğu yatırım ise 8 milyar dolar. SOCAR'ın üç limanının devreye girmesi ile birlikte bu üç limana beklenen gemi sayısı ise 750 ile bin arasında olacak" dedi.

Aliağa-Midilli seferleri başlıyor

Şimşek konuşmasında hurda gemi sökümünün ülke ekonomisine büyük katkısı sağladığına değinerek, "Türkiye'ye katkısı ve katma değeri çok fazla olan hurda gemi sökümde yaklaşık 22 firma bulunmakta. Yıllık kapasitesi 1 milyon tondur. 2018 yılında gelen 161 gemi 580 bin ton laich olarak ekonomiye kazandırılmıştır. Bu sektörde yaklaşık 2 bin 500 kişi çalışmaktadır. Yan sanayisi ile birlikte 6 bin kişiyi bulmaktadır" ifadelerini kaydetti.

Şimşek, yönetim kurulu kararı ve imzaladıkları protokolle birlikte yakın bir zaman içerisinde Aliağa-Midilli seferlerini başlatacaklarının müjdesini de verdi.

"Aliağa Pire ve Port Said'e rakip olabilir" vurgusu

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran da, "Ağustos 2017'de hizmet etmek için bu yola çıktık demiştik. Üyelerimizle bir olacak, birlik olacak, ulaşılabilir ve en önemlisi de ulaşılabilir olacağız dedik. Bu süreçte Aliağa arkamızda dimdik durdu. İlk olarak İzmir'deki seçimlerde daha sonra merkezdeki seçimlerde sonuna kadar arkamızdaydılar. Ama seçimi kazandığımız gün yaptığım konuşmada da dediğim gibi biz seçimi o gün orada bitirdik. Bundan sonra 'tek renk var' dedik o da deniz rengi. Bu konuda çok samimiyiz. Bu samimiyetimizi de sürdürüyoruz. Dolayısıyla bize oy versin vermesin herkes bizim üyemiz, herkesin sorunu bizim sorunumuz. Onların dertleriyle dertleneceğiz, çözmek için uğraşacağız" şeklinde konuştu.

"İstanbul'dan yola çıkan gemiler için yakıt ikmali yapabilmek için akla gelen ilk yer Pire veya Port Said'tir" diyen Başkan Kıran, "Bu gemiler Aliağa'ya uğramaz. Neden? Çünkü böyle bir servis yok. Bu proje Aliağa için çok iyi bir alternatif olabilir. Bunu iyi irdeleyip iyi kurgulamakta fayda var. Bununla birlikte yepyeni bir sektör oluşturulabilir. Teknik olarak yapılması mümkün. Yakıtın kendisi zaten Aliağa'da. Rafineri yanı başımızda. İnşallah arkadaşlarımızın bu projeyi başlatmasıyla buna vesile olacağız" dedi.

Toplantı, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. Toplantıya; kaymakamlar, liman başkanları, emniyet, askeri erkan ve çok sayıda kişi katıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA