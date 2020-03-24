Sanayi kapasite raporlarının geçerlilik süresi uzatıldı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu, Türkiye'de etkili olan korona virüs salgını nedeniyle üyelerinden ve odalardan gelen talepler doğrultusunda, sanayi kapasite raporlarının geçerlilik süresinin uzatılması kararı aldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu, Türkiye'de etkili olan korona virüs salgını nedeniyle üyelerinden ve odalardan gelen talepler doğrultusunda, sanayi kapasite raporlarının geçerlilik süresinin uzatılması kararı aldı.

TOBB Yönetim Kurulu, Türkiye'de etkili olan korona virüs salgını nedeniyle üyelerinden ve odalardan gelen talepleri değerlendirdi ve sanayi kapasite raporlarının geçerlilik süresini uzattı. Buna göre, geçerlilik süresi Mart ve Nisan aylarında sona erecek olan sanayi kapasite raporlarının geçerlilik süreleri, 1 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatıldı. Mart ve Nisan aylarında ilk defa yapılacak sanayi kapasite raporu başvuruları ve değişiklik zorunluluğu bulunan sanayi kapasite raporu başvuruları devam edecek. - ANKARA

Kaynak: İHA