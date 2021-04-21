Sanayi işletmeleri dikkat, cezası bin 730 TL
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Sanayi işletmeleri dikkat, cezası bin 730 TL

Sanayi işletmeleri dikkat, cezası bin 730 TL
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bilecik İl Müdürü Hediye İman, sanayi işletmelerini uyararak, "Sanayi sicil bilgi sistemine girerek 2020 yılına ait yıllık işletme cetvelini vermeyen sanayi sicil belgesine sahip işletmelere bin 730 TL ceza uygulanacak" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bilecik İl Müdürü Hediye İman, sanayi işletmelerini uyararak, "Sanayi sicil bilgi sistemine girerek 2020 yılına ait yıllık işletme cetvelini vermeyen sanayi sicil belgesine sahip işletmelere bin 730 TL ceza uygulanacak" dedi.

İman yaptığı yazılı açıklamada, "Yıllık işletme cetveli bilindiği üzere 6948 sayılı Kanun'un 5'inci maddesi gereği sanayi sicile kayıtlı işletmelerin bir önceki yıla ait faaliyetlerini içeren bilgilerin yer aldığı yıllık işletme cetvelini her yılın ilk dört ayı içerisinde

1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında vermeleri zorunludur. Buna göre sanayi sicil belgesi olan işletmelerin 2020 yılına ait yıllık işletme cetvelini 30 Nisan 2021 tarihine kadar sanayi sicil bilgi sistemi üzerinden elektronik ortamda vermeleri gerekmektedir. Sanayi sicil bilgi sistemi konu ile ilgili olarak Ekim 2014 tarihli ve 29156 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sanayi Sicil Tebliği'nin (SGM 2014/11) 11'inci maddesinin 1'inci fıkrasında yıllık işletme cetveli bildiriminin e-Devlet kapısı veya bakanlık web sayfası sanayi sicil bilgi sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Elektronik ortamda yıllık işletme cetveli vermek için e-Devlet kapısı veya bakanlık web sayfasındaki e-hizmetleri, il müdürlükleri, sanayi sicil işlemleri bağlantısından sanayi sicil bilgi sistemine e-Devlet şifresi ile (http://sanayisicil.sanayi.gov.tr) giriş yapılması gerekmektedir. İdari para cezaları süresi içerisinde sanayi sicil bilgi sistemine girerek 2020 yılına ait yıllık işletme cetvelini vermeyen sanayi sicil belgesine sahip işletmeler hakkında 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu'nun 9'uncu maddesi gereği 2021 yılı içerisinde bin 730 TL idari para cezası uygulanacaktır. Sanayi işletmeleri tereddüt edilen hususlarda bizzat İl Müdürlüğümüz Sanayi Sicil birimine müracaat edebilir veya (4446100) nolu telefondan bilgi ve yardım alabilirler" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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