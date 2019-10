Sanayi esnafının çifte tapu sevinci

17.10.2019 13:34

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Akdeniz Sanayi Sitesi'ne 300 yeni iş yeri eklenebilecek rezerve alan ile sanayinin 26 hak sahibi esnafına şahsi tapularını teslim etti.



Akdeniz Sanayi Sitesi esnafı çifte mutluluk yaşadı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün girişimleri ile mülkiyet sorunları çözülen, plan revizyonları ile kat kat değer kazanan Akdeniz Sanayi Sitesi'nde bir kez daha tapu sevinci yaşandı. Akdeniz Sanayi Sitesi'ne 300 yeni iş yeri eklenebilecek rezerve alan ile sanayinin 26 hak sahibi esnafına şahsi tapuları teslim edildi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Mehmet Öztürk ile beraber sanayi sitesi esnafının tapu sevincine ortak oldu. Tapu töreninde konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "İşleyen ekonomiye can vermek için, iş ve istihdamı büyütmek için Akdeniz Sanayi Sitesini el birliğiyle büyütüyoruz. Yaklaşık 10 yıllık emeğimizin semeresini böylesi güzel bir ortamda görmek bizim için mutluluk vesilesi. Göreve geldiğim 2009 yılında Akdeniz Sanayi Sitesinin çok farklı problemlerle aynı anda mücadele etmek zorunda olduğunu gördük. İşin başında imar ve mülkiyete ilişkin sorunlar geliyordu. Bununla da kalmayarak Akdeniz Sanayi Sitesi'nin üst yapı konusunda da çok çeşitli talepleri vardı. Biz Sadece Akdeniz Sanayi Sitesi'ne değil, Yeşil Antalya Sanayi Sitesi'ne, Hurdacılar Sitesi'ne, İnşaat Malzemecileri Sitesi'ne yani bu bölgeye bir bütün olarak değindik" diye konuştu.



"Antalya markasına yakışmalı"



Akdeniz Sanayi Sitesi'nin Antalya'nın yükünü çektiğine de değinen Tütüncü, "Çevre ilçelere de buralardan hizmet veriliyor. Bu sebepten dolayı burasının Antalya markasına yakışır hale gelmesi gerekiyordu. Türkiye'nin en büyük sitelerinden birisi olan Akdeniz Sanayi Sitesi'nin yılların biriktirdiği sorunları ve problemleriyle yüzleşilmeli ve sorunlarını da birer birer geride bırakmalıydık. Bölgenin ihtiyacı olan yatırımların her birini de en iyi şekilde yerine getirmeliydik. Bütün her şeyi Akdeniz Sanayi Sitesi esnafı ile el ele, gönül gönle vererek başardık. Sanayi sitesini bugünlere getirmeyi hep birlikte başardık. 1970'ler kurulan sanayi sitesini, gelişen teknolojiye entegre etmek için fiziksel iyileştirmeyi her şeyden önce gerçekleştirmemiz gerekiyordu. İmar planlarından yola çıktık. Kot yüksekliği 1,5 kat olan dükkanları, 5 kata çıkardık. Bu çok büyük bir başarıydı. Bütün bu imar uygulamaları ve gecekondu tahliyelerini yaparken aslında unutulmaması gereken şey Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi'nin özel hukuk tüzel kişisi olduğudur. Neden? Çünkü kooperatiftir. Buda burasının özel mülk olduğunu gösterir. Özel mülkün üzerinde yapılacak bütün imar planları, özel mülk üzerinde yapılması gelen bütün tahliyeler ayrı bir rejime tabidir. Yani belediyeler burada kendiliğinden işlem tahsis edemezler. Biz başarıyla bunun üstesinden geldik" ifadelerini kullandı.



"Kocaman bir cenaze ile karşılaştık"



Tütüncü, "Akdeniz Sanayi Sitesi bütün bu imar plan tadilatlarını yaparken yüklü imar harçları ödemesin, kooperatif ortaklarımızı ekonomik olarak koruyalım diye yaptık. Esnafımız bize harcayacağı parayı kendi harcaması gereken yere harcasın, işimizi, aşımızı ekmeğimizi birlikte beraber büyütelim diyerek, bu yükleri sizin üzerinizden aldık. Göreve geldiğimiz de yıllardır bir arpa boyu yol alınmamış sorun yumağı ve ortadan kaldırılması gereken kocaman bir cenaze ile karşılaştık. Gecekondu sahiplerine Devletin bize sunduğu hangi takdir yetkisine girecek imkanlar varsa o imkanların tamamını esnafımızdan, Akdeniz Sanayi Sitesi ortaklarımızdan yana kullandık. Bu işgal alanlarındaki gecekondulardaki hemşehrilerimizi de Türkiye Cumhuriyeti kanunları karşısında hak sahibi yaptık ve onlara yerlerini verdik. Tahliye sürecinde de hemşehrilerimizi yalnız bırakmadık. Elimizden geleni yaptık. Önümüzdeki günlerde tamamıyla gecekondulardan temizlenen bölge yeni dükkanlarla birlikte bambaşka seviyeye erişecek. Esnek bir imar uygulamasını buraya kazandırdık. Bütün bunları sizlere kazandırmak için gece gündüz çaba sarf ettik. Sorunlar ne kadar büyük olursa olsun. Hemşehrilerimiz bize güveniyor, onların sorumluluklarını üzerimizde taşıyoruz. Onların güvenlerini de boşa çıkarmamalıyız diye, büyük bir gayreti ve çabayı sarf ettik" diye belirtti.



"Ülkemizin hedeflerini gerçekleştirmeliyiz"



Ülkenin zor günlerden geçtiğini de dile getiren Tütüncü "Bize düşen görev, ülkemizin gelecek hayallerini ve hedeflerini gerçekleştirmek. Sanayici, orta ölçekli işletmeci ve esnaflarımız, ekonomiyi geliştirmenin ve daha fazla istihdam alanları meydana getirebilmenin hesabını yapmalıyız. Devletimizde üretenin önünü açması için ne yapması gerekiyorsa onu yapacaktır. Biz asrın getirdiği yeniliklerle kendimizi revize edelim, esnafımıza hayal kurduralım. Yapacağımız çok işimiz var. Yeni dükkanların temellerini de burada atmak bize nasip olacak. Ülkemizin yolu Akdeniz Sanayi Sitemizin yolu gibi açık olsun" dedi.



Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Mehmet Öztürk'de, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye sanayi sitesine yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Öztürk, "Güçlü Türkiye'nin anahtarı sanayidir. Üretim yapan sanayiye sanayiciye hizmet etmek ülkemizin daha güçlü olmasını insanlarımızın daha mutlu olmasını sağlayacaktır. Sanayimize ve esnafımıza hizmet ve desteklerinden dolayı Kepez Belediye Başkanımız Hakan Tütüncü'ye çok teşekkür ederiz" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Akdeniz Sanayi Sitesi'ne 300 yeni iş yeri eklenebilecek rezerve alan ile sanayi esnafının şahsi tapularını teslim etti. - ANTALYA

