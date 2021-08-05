SANAYİ ESNAFIMIZ DAHA RAHAT ŞARTLARDA HİZMET VERMELİ
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SANAYİ ESNAFIMIZ DAHA RAHAT ŞARTLARDA HİZMET VERMELİ

SANAYİ ESNAFIMIZ DAHA RAHAT ŞARTLARDA HİZMET VERMELİ
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Tüm Sanayi Sitesi Kooperatifi üyeleri ile küçük sanayi sitelerinin dönüşümü için bir araya geldi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Tüm Sanayi Sitesi Kooperatifi üyeleri ile küçük sanayi sitelerinin dönüşümü için bir araya geldi. Şehir merkezinde kalan 5 küçük sanayi sitesinin taşınması için görüş alışverişinde bulunan Başkan Zorluoğlu ve kooperatif üyeleri, daha sonra Büyük Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ettiler.

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA DOSYA SUNACAĞIZ

Esnafın sorunlarını ve taleplerini yerinde dinleyen Başkan Zorluoğlu, "Sanayi esnafımızın daha rahat şartlarda ve daha uygun bir alanda hizmet verebilmeleri için görüş alışverişlerimiz devam ediyor. Zamanında buraya inşa edilen sanayi sitelerimiz, o dönem için uygun olabilir ancak şu anki şartlar buna elverişli değil. Tüm Sanayi Sitesi Kooperatifi üyeleri ile buluşarak hem arazi uygunluklarını hem de neler yapabiliriz diye konuştuk. En kısa zamanda büyük yol alacağımıza inanıyoruz. Bir dosya hazırladık ve bu dosyayı Sayın Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Şu anda son virajdayız diyebilirim" ifadelerini kullandı.

DÜŞÜNCELERİNİZ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Başkan Zorluoğlu'nun ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren sanayi esnafı ise, "Şu an Trabzon'un çeşitli noktalarında yürüttüğünüz çalışmaları görüyoruz ve size çok inanıyoruz. Altyapıyı tamamladıktan sonra üstyapımız da muhteşem olacak. Sanayi siteleri için düşünceniz bizim için çok önemli. İnşallah hakkımızda hayırlı olur" şeklinde konuştular.

TARİH : 05. 08. 2021

Kaynak: Habermetre

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