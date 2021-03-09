Sanayi esnafı sesini duyuramıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sanayi esnafı sesini duyuramıyor

09.03.2021 20:40 | Son Güncelleme: 09.03.2021 20:45
Sanayi esnafı sesini duyuramıyor

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 57 sitede 43 değişik meslekten esnafın hizmet verdiği sanayi sitesinin şehir içinde kalması şikayete sebep oluyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 57 sitede 43 değişik meslekten esnafın hizmet verdiği sanayi sitesinin şehir içinde kalması şikayete sebep oluyor. Vatandaşlarla karşı karşıya kalan esnaf yıllarca sesini duyuramamaktan yakınıyor.

Önceki gün çevrede oturan vatandaşların sanayi sitesinin sebebiyet verdiği gürültü kirliliğinden yakınmaları üzerine Mudanya 1 Nolu Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Ermiş ve İkinci Başkan Osman Türe, şikayetlerin yersiz olmadığını, ancak buranın sanayi bölgesi olduğunu ve gürültünün normal olduğunu ifade etti.

Nevzat Ermiş, "Sitemiz daha önce şehir merkezine yapılmış, kendi çabamızla çözüm üretmememiz mümkün değil. Belediyeler tarafından şehir dışına çıkarılması için verilen sözler tutulmadı. Verilen sözler tutulup sitemiz şehir dışına yapılsaydı bugün yakınmalar ve şikayetler yaşanmayacak ve biz esnaf sanatkarlar da yerimizden hoşnut olacaktık. Yerimiz çok dar, gürültü yapmak kaçınılmazdır. Bünyemizde egzozcu, kaportacı, oto yıkama yağlama ve marangoz, oto tamir ve traktör tamir bakım servislerimiz, tornacılarımız var. Tabii ki gürültü olacaktır, ne kadar dikkat edilse de maalesef gürültü kaçınılmazdır" dedi.

Sanayi Sitesi Başkanı Ermiş ayrıca, "Sitemiz ilçemiz için her şeydir, ama yerimiz dar. Araç ve kişi yoğunluğu olmaması için fazla müşteri ve araç alamıyoruz. Bu da sıkıntılara sebebiyet veriyor. Müşterilerimiz çareyi Bursa'da arıyor, bu sebeple ekonomik kayıplarımız oluyor. Üstelik araçların barınacağı bir otoparkımız yok. Bu sıkıntılarımızı daha da katlıyor. Yetkililerden rica ediyoruz, bu meselenin halli için sitemizin Mudanya dışında geniş bir alanda yapılanmasını sağlasınlar" diyerek taleplerini dile getirdi. - BURSA

Sanayi esnafı sesini duyuramıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Birol Güven Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Ferhan Şensoy
Spor Fatih Terim Caner Erkin Ünal Karaman Mete Kalkavan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ersun Yanal Cemal Kaşıkçı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sanayi esnafı sesini duyuramıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 20:52:56. #1.15#
title