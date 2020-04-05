Sanayi esnafı bağışıklık sistemini güçlendirmek için sabah sporu yapıyor
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Kemer, Sabah, Güncel

Sanayi esnafı bağışıklık sistemini güçlendirmek için sabah sporu yapıyor

ANTALYA'da, sanayi sitesindeki esnaf, iş yerinde güvenli mesafede sabah sporu yapıyor.

05.04.2020 08:03 | Son Güncelleme: 05.04.2020 08:04
Sanayi esnafı bağışıklık sistemini güçlendirmek için sabah sporu yapıyor

ANTALYA'da, sanayi sitesindeki esnaf, iş yerinde güvenli mesafede sabah sporu yapıyor. İşlerin durgun olduğunu söyleyen sanayi esnafı, zinde kalmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için yaptığı sabah sporunda, dambıl yerine araç parçaları ve inşaat demiri kullanıyor.

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs nedeniyle Türkiye'de de birçok önlem alınırken, vatandaşa hizmet için haftalık değişimlerle iş yerlerini açan işletmeler ise sağlıklı yaşam için çeşitli aktiviteler düzenliyor. Kemer'in Kuzdere Mahallesi'nde bulunan Kemer Küçük Sanayi Sitesi'ndeki kaportacı, boyacı, lastikçi tamirciler, iki haftadır sabah iş yerlerini açmadan spor yapıyor. İlk olarak güvenli mesafeyi ayarlayan sanayi esnafı, sabah sporuna ısınma hareketleriyle başlıyor. Ardından koşarak nefes açıp son olarak araç parçaları ve inşaat demirleriyle ağırlık çalışarak güç depoluyor. Sanayi esnafı, 15 ila 20 dakika süren sporlarının ardından işlerinin başına geçiyor.

Kemer Küçük Sanayi Sitesi esnafından Ragıp Şahin (57), "Herkes kendini korumak amacıyla evde kalıyor ama biz yolda kalan kardeşlerimizin, müşterilerimizin mağdur olmaması için sanayideyiz. Arkadaşlarımız, aralıklı olarak dükkanlarında bekliyor ve boş zamanlarımızda yine mesafemizi koruyarak 15- 20 dakika veya daha fazla sporumuzu da yaparak zamanımızı geçiriyoruz. Herkes evde kalsın, sağlıklı kalsın" dedi.Sabah sporu ile işine başlayan sanayi esnafından Seçkin Durusoy (49), "Dünyada baş gösteren koronavirüs nedeniyle sağlıklı olabilmek için Gökhan hocamızın eşliğinde spor yapıyoruz. Siz lütfen evde kalın" dedi. Tayfun Acar (40) ise "Bu koronavirüsten dolayı sağlıklı kalmak için sosyal mesafeyi koruyarak hem sporumuzu yapıyoruz, hem de işimizin başındayız. Lütfen evde kalın" dedi.SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN SPORSanayi esnafından Gökhan Şahin (35) şöyle konuştu: "Şu anda gündemimizde olan koronavirüs nedeniyle sadece tüm Türkiye'ye değil, tüm dünyaya geçmiş olsun diyorum. Biz de kendi çapımızda sabah sporumuzu yapıyoruz, bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için. Tabii haliyle şu anda işler durgun. Durgun olduğu için sanayi esnafımızla kararlaştırdık, sabah sporu yapalım, biraz daha zinde kalalım, bağışıklık sistemimizi güçlendirelim dedik. Bu şekilde günlük 15-20 dakika olarak sporumuzu yapıyoruz. Biz ilk olarak babam Ragıp Şahin ile sporumuzu yapmaya başladık. Bu şekilde diğer sanayi esnafımız, komşularımız da gördü. Her sabah önce koşu, jimnastik ve ardından ufak tefek araç parçaları aks, inşaat demiri gibi araç parçalarıyla ağırlık yaparak sporumuzu tamamlayıp herkes işinin başına gidiyor. Sadece hastalık için değil, vücudumuzun da zinde kalabilmesi için, sağlıklı yaşam için spor yapıyoruz."

Kemer Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Akın (43), "Kemer sanayimizde çalışan esnafımız, koronavirüs nedeniyle bir spor aktivitesi başlattı. İş yerlerimizi açmamızdaki amacımız, istihdamı devam ettirmek. Ülkemizin şu anda yaşamış olduğu krizin daha kötü bir enerjiye dönüşmemesi için iş yerlerimizdeyiz. Sağlıklı yaşayabilmemiz için aramızdaki mesafeyi koruyoruz. Sanayi sitemizde herhangi bir personelin işine son vermedik. Bundan dolayı iş olsa da olmasa da sabahları gelip iş yerimizi açıyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

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