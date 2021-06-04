Sanayi esnafı 30 yıl sonra gelen hizmeti hayır yaparak kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Sanayi esnafı 30 yıl sonra gelen hizmeti hayır yaparak kutladı

Sanayi esnafı 30 yıl sonra gelen hizmeti hayır yaparak kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Erbiller Sanayi Sitesi esnafı 30 yıl sonra yapılan yollar için hayır etkinliği düzenledi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Erbiller Sanayi Sitesi esnafı 30 yıl sonra yapılan yollar için hayır etkinliği düzenledi. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da düzenlenen hayra katılarak esnaf ile bir araya geldi.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz haftalarda başlanan ve yapımı devam eden yol yenileme çalışmaları için Erbiller Sanayi Sitesi esnafı hayır düzenledi. Uzun yıllardır sanayi sitesinde yol çalışmalarının yapılmasını talep eden esnaf, Başkan Çetin Akın'ın talimatıyla başlayan ve aralıksız yürütülen çalışmalardan dolayı Başkan Çetin Akın'a teşekkür etti.

Sanayi sitesi esnafının düzenlediği hayra Başkan Çetin Akın ile birlikte Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, Personel A.Ş. Genel Müdürü Orhan Eratıcı, Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun, Turgutlu Belediyesi Meclis Üyeleri Fehmi Gülen, İbrahim Gökdere, Barış Erbaş, Recep İşleyen, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz ve yönetim kurulu üyeleri, CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Esin Küçükler, Selvilitepe Mahalle Muhtarı Sait Kaya da katılım gösterdi.

Muhtardan Başkan Akın'a teşekkür

Başkan Çetin Akın'a teşekkürlerini ileten Selvilitepe Mahalle Muhtarı Sait Kaya, "Erbiller Sanayi Sitesine 30 yıldan beri bir çivi dahi çakılmadı. Bu yüzden de esnaf oldukça zor durumdaydı. Allah sizden razı olsun ki yaptığınız çalışmalarla burayı bir düzenli bir hale getirdiniz. Emeklerinden dolayı size teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

"Problemleri hızlı bir şekilde çözüyoruz"

Başkan Çetin Akın ise, "Seçimi kazanırsak Erbiller Sanayi Sitesinde yıllardır yaşanan problemleri çözeceğiz dedik. Allah bize bunu nasip etti. Bütün imkanlarımızla sanayi sitemizin sorunlarını çözmek için çalışmalarımıza başladık. Erbiller Sanayi Sitesinde yapacağımız çalışmalar için altı ay zaman tespit etmiştik ama ekiplerimiz sağ olsunlar gece gündüz demeden çalışarak çok hızlı yol aldık ve kaliteli bir iş çıkardık. Korona virüs salgını nedeniyle esnafımız oldukça zor günler yaşıyor. Biz de bu hizmetleri yaparken esnafımızı daha fazla zorlamak istemedik. Çalışmalarımız esnafımıza hayırlı olsun" dedi. - MANİSA

Sanayi esnafı 30 yıl sonra gelen hizmeti hayır yaparak kutladı
Sanayi esnafı 30 yıl sonra gelen hizmeti hayır yaparak kutladı
Sanayi esnafı 30 yıl sonra gelen hizmeti hayır yaparak kutladı
Sanayi esnafı 30 yıl sonra gelen hizmeti hayır yaparak kutladı
Sanayi esnafı 30 yıl sonra gelen hizmeti hayır yaparak kutladı
Sanayi esnafı 30 yıl sonra gelen hizmeti hayır yaparak kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Nikos Dendias İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Seda Sayan Burak Özçivit Demet Özdemir
Spor Enes Ünal Mert Günok Ozan Tufan Şenol Güneş Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sanayi esnafı 30 yıl sonra gelen hizmeti hayır yaparak kutladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 17:08:45. #1.16#

title