Sanayi esnafı 3 gün süren su kesintisine tepki gösterdi
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Sanayi esnafı 3 gün süren su kesintisine tepki gösterdi

Sanayi esnafı 3 gün süren su kesintisine tepki gösterdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Karabük Antepoğlu Küçük Sanayi sitesi esnafı 3 gün boyunca susuzluk ve sürekli elektrik kesintisinden dert yakındı.

Karabük Antepoğlu Küçük Sanayi sitesi esnafı 3 gün boyunca susuzluk ve sürekli elektrik kesintisinden dert yakındı.

Sanayi esnaflarından Adem Serdar, "3 gündür sularımız kesik. Pandemi dönemindeyiz en önemli kural hijyen ve yetkililer hijyen kurallarına önem vermemizi istiyor. Sabunumuz var ama suyumuz yok. Susuzluk bu sıcaklarda daha çok canımızı yakarken yollarımız toz toprak içinde bugün de elektrikler kesildi. Zor durumdayız. Yetkilileri göreve davet ediyoruz "dedi.

Tuvalet ihtiyacı için 3 gündür Karabük merkezde ki evlerine gittiklerini belirten Serdar, Sanayi esnafı için su,yol ve elektrik olmazsa olmazlardan. Yetkililer bu güne kadar çözüm bulamadıkları gibi sorunumuzun parçası olmaya devam ediyor, görevlileri görev yapmaya çağırıyorum. "diye konuştu.

Sanayi esnafı 3 gün boyunca yaşadıkları su sıkıntısını, hazır su ve bidonlarla evlerinden doldurarak gidermeye çalıştı. - KARABÜK

Sanayi esnafı 3 gün süren su kesintisine tepki gösterdi
Sanayi esnafı 3 gün süren su kesintisine tepki gösterdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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