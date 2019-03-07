Sanayi'de Milli Atılım" Tokat'ta Start Aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "sanayide milli atılım" sloganıyla şehirdeki sanayi sitelerinin dönüştürülmesine yönelik başlatılan çalışma kapsamında Tokat'ta yeni nesil sanayi sitesinin tapusu alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı "sanayide milli atılım" sloganıyla şehirlerdeki sanayi sitelerinin dönüştürülmesine yönelik 11 ilde başlatılan çalışmalarda Tokat'ta ilk adımlar atıldı. Sanayi sitelerini şehir dışına taşıyarak modern altyapıya kavuşturulması, yerli, yenilikçi ve yeşil üretime geçilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Tokat Turhal Karayolu üzerindeki 540 dönümlük arazide yeni nesil sanayi sitesi yapılacak. 1970 yılında kurulan Tokat Küçük Sanayi Sitesinin artık ihtiyaca cevap veremez duruma gelmesi nedeniyle Kömeç Köyü'nün altında kalan arazide yeni nesil sanayi sitesinin yapılması için yürütülen çalışamalar kapsamında arazinin tapusu hazineden alındı.

Yeni Nesil Sanayi Sitesi

Tokat Sanayi Sitesinde düzenlenen tapu törenine Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, siyasi parti başkanları, STK başkanları ile çok sayıda sanayi sitesi çalışanları katıldı. Törende konuşma yapan S.S Tokat Yeşil Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Altan Çelik, 6 milyon 273 bin lira ödeme yapılarak yeni sanayi sitesinin tapusunu aldıklarını kaydetti.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yaklaşık 3 yıl süren çalışmalarda önemli adımlar atılarak yeni modern sanayi sitesinin yapılması için aşama kaydedildiğini söyledi. Başkan Eroğlu, 540 dönümlük yaklaşık 25 milyon değerindeki arazinin 6 milyon 273 bin liraya mal edildiğini belirterek, "Tapu işlemlerinin kooperatife geçmesi yaklaşık 5-6 ay sürdü. Bu gecikme sadece siz değerli kardeşlerimizin menfaati içindi. Sizlerin cebindeki paranın çıkmaması, daha az parayla buranın kazandırılması içindi. Normalde bu işin üzerine gidilmese 25 milyona kadar bir rakam cebinizden çıkacaktı. 540 dönümün tamamına para alınması durumu varken, kullanacağınız alanın dışındaki yeşil alanlar, sosyal alanlara para verilmedi. Önce dönümü 90 bin liradan başlayan sonra 40 bin liraya düşen son olarak ta 25 bin TL'ye kadar düşen kararla tapu alındı. Cumhurbaşkanımızın Tokat'ı ziyaretlerinde sanayimizin geldiği aşama anlatıldıktan sonra yatırıma alınması ile ilgili gerekli talimatları verdi. 3 yılı aşkın süre sonucunda bugün Türkiye'de 165 sanayi içerisinde 2-3 sanayi sitesinde iş belli bir noktaya getiren sonuca doğru emin adımlarla ilerleyen bir şehir olduğumuzun altını çizmek istiyorum" dedi.

Tokat Valisi Ozan Balcı ise konuşmasında hayatın ve yaşamın her anlamında Tokat'ın gelişip büyüdüğünü ifade ederek, "İnşallah hep beraber bunu daha da ileriye götüreceğiz. Halkımızın huzuru refahını daha çok artıracağız. Tokat ilerlerken gelişirken Türkiye büyürken gelişirken sanayilerin şehir içinde kalması beklenemezdi. İnşallah yeni yerinizde daha iyi koşullarda hizmet vereceksiniz. Hem sizin hemde Tokatlı hemşehrilerimizin işini kolaylaştırmış olacak. Hayırlı uğur olsun diyorum" diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından hazineden alınan tapuyu Vali Balcı, Kooperatif Başkanı Çelik'e takdim etti. - TOKAT

Kaynak: İHA