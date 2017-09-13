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Sanayi Ciro Endeksi Temmuzda Arttı

Sanayi ciro endeksi temmuzda bir önceki aya göre yüzde 3,4'lük artış kaydetti.

Sanayi Ciro Endeksi Temmuzda Arttı

Sanayi ciro endeksi temmuzda bir önceki aya göre yüzde 3,4'lük artış kaydetti.

Kaynak: Dunya.com