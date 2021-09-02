Sanayi çıraklığından, tıp fakültesine: "Çok çalışmak gerekiyor"
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Sanayi çıraklığından, tıp fakültesine: "Çok çalışmak gerekiyor"

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Haberler | Yerel

Sanayi çıraklığından, tıp fakültesine: "Çok çalışmak gerekiyor" -Çıraklık yaparken üniversiteye hazırlanan Vanlı Muhammed Ali, tıp fakültesini kazandı Van'da sanayide çıraklık yaparken üniversiteye hazırlanan Muhammed Ali Ersidar (21), girdiği Yüksek Öğretim Kurumları sınavında büyük bir...

Sanayi çıraklığından, tıp fakültesine: "Çok çalışmak gerekiyor"

-Çıraklık yaparken üniversiteye hazırlanan Vanlı Muhammed Ali, tıp fakültesini kazandı

VAN - Van'da sanayide çıraklık yaparken üniversiteye hazırlanan Muhammed Ali Ersidar (21), girdiği Yüksek Öğretim Kurumları sınavında büyük bir başarı elde ederek tıp fakültesini kazandı.

Yaz aylarında babasının Van Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan demir doğrama atölyesinde çalışan Muhammed Ali Ersidar, aynı zamanda üniversite hayali için çalıştı. Yüksek Öğretim Kurumları sınavında büyük bir başarı elde eden Ersidar'ın derecesi ailesine büyük mutluluk yaşattı.

Ağır iş yüküne rağmen hayallerini gerçekleştirmek için durmadan çalıştığını söyleyen Muhammed Ali Ersidar, "Mezun olalı 3 yıl oldu ve çok şükür bu yıl İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandım. Bu başarımda ailemin büyük rolü var. Bunun yanı sıra Vali Ali Paşa Mesleki Eğitim Okulu ve dershanemde destek sundu. Durmadan çalıştım ve kazandım. Sınav süreci malumunuz herkes için zorlu oluyor. Evde 5 kardeşiz, bir ablam evli, küçük yeğenlerim ve kardeşlerim var. Evde ders çalışma anlamında baya sıkıntı çıkarıyorlardı, ama onların yanımda olması ayrı bir destekti. Hafta içi ders zamanlarında dershaneye gidiyordum, oradan sanayiye geliyordum. Bir taraftan ders çalışırken diğer taraftan babama destek olmak için sanayide çalışıyordum. 3 yıllık çalışmamda sınavları kazanamadım ama pes etmedim. Kendime güveniyordum, sanayide şartlar ağır ve yorucu ama insan çalışıp, iradesine hakim olduğu zaman amacına ulaşıyor ve sınavları kazanıyor" dedi.

"Çalıştıktan sonra her şey oluyor"

Başarıya ulaşmak için iş yükü ne olursa olsun hayalleri için insanların çok çalışması gerektiğini ifade eden Ersidar, "Az ve öz çalıştım sözüne katılmıyorum, çok çalışmak gerekiyor. Burada diğer arkadaşlarıma örnek olduysam ne mutlu bana. İnşallah gerek sanayi, gerekse de farklı mesleklerden olsun insanlarda çalışıp kazanırlar. Çalıştıktan sonra her şey oluyor. Bundan sonra ki hedefim öncelikle üniversiteyi bitirmek. Umarım ülkemize hayırlı bir insan olarak elimden gelen her şeyi yapacağım ve aklımda geleceğe dair hedeflediklerimi başarabilirim" diye konuştu.

Sanayi çıraklığından, tıp fakültesine: 'Çok çalışmak gerekiyor'
Sanayi çıraklığından, tıp fakültesine: 'Çok çalışmak gerekiyor'
Sanayi çıraklığından, tıp fakültesine: 'Çok çalışmak gerekiyor'
Sanayi çıraklığından, tıp fakültesine: 'Çok çalışmak gerekiyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul

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