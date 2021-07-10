SANAYİ ÇALIŞANLARINA YERİNDE AŞI UYGULAMASI

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde sanayi esnafı ve çalışanları aşılandı.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde sanayi esnafı ve çalışanları aşılandı. Sağlık ekiplerinin aşılarını yaptığı esnaf ve çalışanlar uygulama için teşekkür ederken, aşı yaptırmayanlara da çağrıda bulundu.

Kemer İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Kemer Sanayi Kooperatifi'nin aşılama oranlarını yükseltmek için ortaklaşa düzenlediği organizasyon kapsamında, sağlık çalışanları Kemer sanayisine giderek aşılama çalışması yaptı. İlçe Sağlık Müdürü Ceren Avanos İnce ve Kemer Sanayi Kooperatifi Başkanı Mehmet Akın'ın da yer aldığı aşılamada sanayi esnafı ve çalışanları merak ettiği bilgileri alarak aşı için sıraya geçti. 43 derecelik sıcaklığa karşın oluşturulan gölgelik alanda aşılarını olan sanayi esnafı ve çalışanları hala aşılarını olmayanlara ise çağrıda bulundu.

'HERKESİN AŞI OLMASINI RİCA EDİYORUZ'

Oto elektrikçi Özgür Yücel, Kemer oto sanayisinde çalışıyorum. Sanayiye kadar sağlık çalışanlarımız geldi. Gerekli aşıyı yaptılar. Herkesin aşı olmasını rica ediyoruz dedi.

'AŞI OLMAYANLARA ALLAH AKIL FİKİR VERSİN'

Sanayi esnaflarından Nuh Güzel, İş makinesi operatörüyüm. Ayağımıza kadar aşı geldi. Olmayanları da davet ediyorum. Aşı olmayanlara Allah akıl fikir versin deriz. Her türlü aşı var burada. Teşekkür ediyoruz. Devletimize Allah zarar ziyan vermesin diye konuştu.

'AŞI OLDUM ÇOK ŞÜKÜR'

Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli 18 yaşındaki Walled Sheikh Kroush, 6 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Çok memnunum. Sanayide çay ocağında çalışıyorum. Aşı oldum çok şükür. Çok memnunum dedi.

'SANAYİMİZİN YÜZDE 90'INI AŞILADIK'

Kemer Sanayi Kooperatif Başkanı Mehmet Akın da İlçe Sağlık Müdürümüz ile beraber bugün sanayi esnafımızın aşılanması noktasında bir organizasyon düzenledik. Sanayi esnafımızın yüzde 90'ını aşıladık. Sağlık çalışanlarımıza ve Sağlık Bakanımıza bu konudan dolayı teşekkür ederiz. Bir an önce her vatandaşımızın aşı olması için buradan da çağrıda bulunuyorum dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı