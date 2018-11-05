Selçuklu Kent Konseyi tarafından gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğinde sanayi çalışanı gençler 2023 fidanı toprakla buluşturdu.

Selçuklu Kent Konseyi gerçekleştirdiği birbirinden farklı etkinlik ve sosyal sorumluluk projeleri ile farkındalık oluşturmaya ve sanayi çalışanı gençleri bir araya getirmeye devam ediyor. Sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekleyen Selçuklu Kent Konseyi, Çalışan Gençler Komisyonu sanayi çalışanı gençlerle birlikte fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi. Sille Mahallesinin güneyinde Selçuklu Belediyesi tarafından oluşturulan ağaçlandırma sahasında gerçekleştirilen etkinlikte 2023 fidan toprakla buluştu.

Selçuklu Kent Konseyi olarak farkındalık oluşturmak adına önemli sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Selçuklu Kent Konseyi Başkanı Veli Vural, "Daha yeşil ve daha güzel bir Konya için çalışan Selçuklu Belediyemiz öncülüğünde, Çalışan Gençler Komisyonu olarak bugün 2023 fidanı toprakla buluşturuyoruz. Ülkemiz 2071 hedeflerine adım adım ilerlerken bizden sonraki neslimiz dikmiş olduğumuz fidanların büyüyecek olan çınarların gölgesinde bizleri yad ederler. Bugün bizlerle birlikte olan ve sanayi çalışanı gençlere her fırsatta desteklerini esirgemeyen Selçuklu Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Pekyatırmacı'ya teşekkür ediyoruz" dedi.

Selçuklu Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin çok önemli faaliyetler yürüttüğünü söyleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Kent Konseyi Gençlik Meclisimiz özellikle Ali Okutan Sanayi Sosyal Tesisimizde sanayide çalışan arkadaşlarımızla çeşitli organizasyonlar gerçekleştiriyorlar. Bugünde çok hayırlı bir iş için bir araya geldik ve fidan dikim etkinliğindeyiz. Gençlerimiz ülkemizin gelecek vizyonuna yakışır şekilde bugün 2023 fidanı toprakla buluşturacaklar. İnşallah burada diktiğimiz ağaçlar gelecek yıllarda orman olacak ve insanlarımız ve diğer canlılarımız buradan faydalanacak. Gençlik Meclisindeki arkadaşlarımıza hem fidan dikme konusunda gösterdikleri hassasiyetten hem de bu işi anlamlı bir hale getirip 2023 fidan dikmeyi düşünmüş olduklarından dolayı teşekkür ediyorum. Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımı ile sanayi çalışanı gençler 2023 fidanı toprakla buluşturdu. Etkinliğe Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Kent Konseyi Başkanı Veli Vural, Selçuklu Belediyesi başkan yardımcıları ve çok sayıda sanayi çalışanı genç katıldı. - KONYA