Sanayi bölgesinin elektrik ihtiyacının yarısı güneş panellerinden sağlanacak

19.09.2019 15:05

Bursa'da bir organize sanayi bölgesi, işletmecilik anlamında yeni bir çığır açtı. Bölgesindeki fabrikalara atık su arıtma ve depolama hizmetleri sunan DOSAB, tesislerinin çatılarına koyduğu güneş panelleri ile kendi işletmelerinin elektirik ihtiyacının yarısını karşılayacak.



Sanayi bölgeleri arasında örnek olacak bir yatırıma Bursa'da imza atılıyor. Demirtaş'da Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımı ile OSB yönetiminin tükettiği elektriğin yarısı kendi imkanları ile üretilecek. Geçen yıl bölgesinde faliyet gösteren firmaların depo ve antrepo ihtiyaçlarını karşılamak için ortak tesis kuran Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi yönetimi, bu sene bu depoların çatılarına güneş enerjisi panelleri koyarak OSB'nin işletme masraflarını azaltmayı hedefliyor. 3 adet 1 MWe gücünde çatı tipi güneş enerji üretim tesisi projelendirdi. 2018 yılında yapılan depo binalarının çatıları GES projesine uygun olarak tesis edildi. DOSAB teknik ekibinin hazırladığı şartname ile 2019 yılı Haziran ayında GES ihalesine çıkıldı. İhale sonrası yapımcı firma CW Enerji A.Ş. ile sözleşme imzalandı. Toplam 3 MWe gücündeki kapasiteyle yılda yaklaşık 4.1 milyon kilowatt saat elektrik üretilecek. Güneş enerjisi panellerinin ilk bölümü eylül sonunda üretime başlayacak. 2019 yılı enerji birim fiyatları esas alınarak yapılan hesaplamalara göre proje kendisini 5 yılda amorti edecek. Tesisin işletme ömrü ise 25 yıl olacak. DOSAB'da firmalar ve bölge müdürlüğünün kendi iç ihtiyacı olmak üzere 2018 yılında 1 milyar 132 milyon kWh elektrik enerjisi tüketildi. - BURSA

Kaynak: İHA