Sanayi bölgesinde yangın



AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde orman ürünleri deposunda çıkan yangında iki kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Maddi zararın olduğu yangını söndürmek için itfaiye ekipleri saatlerce mücadele etti.

Yangın, öğle saatlerinde ASTİM OSB 771 sokak üzerinde bulunan depo ve atölye olarak kullanılan iş yerinde meydana geldi. Defne yapraklarının depolandığı depodan henüz belirlemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kuru olduğu için cayır cayır yanmaya başlayan depodaki ürünleri söndürmek için ekipler yoğun çaba sarf ederken dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangında söndürme çalışmalarına katılan ve iş yerinde çalıştıkları öğrenilen R.U. ve N.E. isimli iki kişi dumandan etkilenerek fenalık geçirdi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan çalışanlar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makineleri ile de müdahale edilen yangın çevredeki diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Söndürme çalışmalarının devam ettiği yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.