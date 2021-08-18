Sanayi bölgesi yakınında çıkan yangın korkuttu

Sanayi bölgesi yakınında çıkan yangın korkuttu Gaziantep 1.Organize Sanayi Bölgesi'nde, fabrikaların yoğun olarak bulunduğu bir noktadaki boş arazide çıkan yangın korkuttu.

Sanayi bölgesi yakınında çıkan yangın korkuttu

GAZİANTEP - Gaziantep 1.Organize Sanayi Bölgesi'nde, fabrikaların yoğun olarak bulunduğu bir noktadaki boş arazide çıkan yangın korkuttu. Yangın, ihbarın ardından bölgeye gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep 1.Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikaların yoğun olarak bulunduğu alandaki boş bir arazide bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sıcak havanın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, arazideki çöpleri de tutuştururken, bölgede de yoğun duman oluşurdu. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep OSB itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Kontrol altına alınan yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarına ise devam ediyor.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Said Vakkas Yağcı