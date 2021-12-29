Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan'dan Aliağa Belediyesine ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Turan, Belediye Başkanı Acar ile organize sanayi yatırımları ve bölgenin sanayi gelişimi hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aliağa Belediye Başkanı Acar, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Turan'ın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Turan'a teşekkür eden Acar, şunları kaydetti:

"Ülke ekonomisinin yüzde 2'sinin gerçekleştiği, ülke dış ticaretinin yüzde 6'sının ve Ege Bölgesi ihracatının yüzde 56'sının yapıldığı Aliağa'da organize sanayi yatırımlarını, ihtiyaçları ve bölgenin sanayi gelişim potansiyelini değerlendirme imkanı bulduk. Kendisine bölgemize göstermiş olduğu yakın ilgi ve alaka için tüm Aliağalılar adına teşekkür ediyorum."

AA / Zeynep Çelikkol - Son Dakika Haberleri

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