Sanayi alanları 'yatay yapılaşma' için şehrin dışına taşınacak

25.02.2020 12:31 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:31

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Yatay mimari için şehirlerde yer yok" değerlendirmelerine katılmadığını belirterek, "Artık şehrin içinden çıkması gereken sanayi alanlarımız var. Bu alanları taşıyacağız." dedi.