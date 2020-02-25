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Sanayi alanları 'yatay yapılaşma' için şehrin dışına taşınacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Yatay mimari için şehirlerde yer yok" değerlendirmelerine katılmadığını belirterek, "Artık şehrin içinden çıkması gereken sanayi alanlarımız var. Bu alanları taşıyacağız." dedi.

25.02.2020 12:31 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:31
Sanayi alanları 'yatay yapılaşma' için şehrin dışına taşınacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Yatay mimari için şehirlerde yer yok" değerlendirmelerine katılmadığını belirterek, "Artık şehrin içinden çıkması gereken sanayi alanlarımız var. Bu alanları taşıyacağız." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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