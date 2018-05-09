Eski İrlanda Başbakanı John Bruton, "Sanayi 4.0 ile ilgili en önemli risklerden biri mevcut çalışanların ne yapacağı. 18'inci yüzyılda insanlar dokuma makinelerini kırmak istemişti, bugün de konuya aynı çerçeveden bakmalıyız" dedi.

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) tarafından kentteki bir otelde düzenlenen Sanayi 4.0 Sempozyumu'nun açılışına katılan Bruton, 3D yazıcı, bulut bilişim ve yapay zeka gibi yeni teknolojilerin birleşimi anlamına gelen Sanayi 4.0'ın şirketlere daha az maliyetle daha güvenilir kalitede üretim yapma imkanı verdiğini, insan hatasını en aza indirmesini ve maliyetleri düşürmesi nedeniyle hızla yaygınlaştığını ifade etti.

Dünyada farklı boyutlarla halen tartışılan Sanayi 4.0'ın üretimin yanı sıra perakende, hukuk ve eğitim gibi alanlarda da uygulanmaya başlandığını dile getiren Bruton, güçlü bir sanayi altyapısına sahip Türkiye'nin kendi teknolojisini geliştirme potansiyeli nedeniyle bu alanda ilerleyebileceğini söyledi.

Sanayi 4.0'ın halen en fazla otomotiv ve elektronik sektörlerinde uygulandığını, bu sektörlerde Türkiye'nin önemli paya sahip olduğunu kaydeden Bruton, sürecin faydalarına rağmen önemli riskler barındırdığını belirtti.

Siber güvenlik, fiziki olarak tehlikeli üretim hatlarında insan makine uyumunun sağlanması gibi risklerin yanı sıra toplumsal sorunların da doğabileceğine işaret eden Bruton, şöyle konuştu:

"Öncelikle Sanayi 4.0'ı kaldırabilecek, bunu anlamış, yazılım programlarını dizayn edebilecek, bakımını yapabilecek, problemleri çözebilecek insanları bulabilecek miyiz? Okulların bu sistemi idare edebilecek kişiler çıkarması gerekiyor. Bu çok kritik bir nokta. Öte yandan Sanayi 4.0 ile ilgili en önemli risklerden biri mevcut çalışanların ne yapacağı. 18'inci yüzyılda insanlar, işlerini kaybedecekleri korkusuyla dokuma makinalarını kırmak istemişti, bugün de konuya aynı çerçeveden bakmalıyız. Bir çok kişi için iş kaybı olacak. Ama öte yandan Sanayi 4.0'a uyum sağlayan çalışanların da geliri yüksek olacak. Aradaki gelir uçurumu ne olacak? Eğer toplumdaki rollerinden rahat olmayanlar varsa refah ve istikrar olmaz."

İAOSB Başkan Hilmi Uğurtaş ise Sanayi 4.0 ile ilgili iş dünyasında "ıskalarsak yok oluruz" şeklinde bir düşüncenin bulunduğunu ancak çok sayıda KOBİ'nin yüksek sermaye gerektiren bu alandan ürktüğünü, cesaretlendirilmeleri gerektiğini ifade etti.