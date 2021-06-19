Sanatta buluşalım
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Sanatta buluşalım

Sanatta buluşalım
Hürriyet - Haberler | Magazin

DÜNYA DİYE BİR YERİstanbul Modern / Beyoğlu, İstanbulGeçen Nisan COVID-19 sebebiyle hayatını kaybeden Selma Gürbüz'ün masallar, mitler, söylencelerle örülü, incelikle yapıtları İstanbul Modern çatısı altında 31 Temmuz'a kadar izleyiciyle buluşuyor.

DÜNYA DİYE BİR YER

İstanbul Modern/ Beyoğlu, İstanbul

Geçen Nisan COVID-19 sebebiyle hayatını kaybeden Selma Gürbüz'ün masallar, mitler, söylencelerle örülü, incelikle yapıtları İstanbul Modern çatısı altında 31 Temmuz'a kadar izleyiciyle buluşuyor. Tam 35 lira, öğrenci 20 lira.

MAZİYİ KORUMAK

Meşher/ Beyoğlu, İstanbul

Anadolu uygarlıklarını kesintisiz bir kronolojiyle gözler önüne seren 'Maziyi Korumak' isimli sergi, 1 Ağustos'a kadar hem çevrimiçi hem fiziki olarak Meşher'de ücretsiz görülebilir. 

RESMİN USTALARI

SSM/ Sarıyer, İstanbul

Tanzimat'tan Cumhuriyet'e 'Ressam Hocaların Ressam Öğrencileri' Sakıp Sabancı Müzesi'nde izleyiciyle buluşuyor. Tam 50, öğrenci 25 lira.

ART MARKET III

Anna Laudel/ Beyoğlu, İstanbul

Anna Laudel, ulaşılabilir sanat fikriyle üçüncü edisyonunu gerçekleştirdiği 'Art Market III' sergisine 2 Temmuz tarihine kadar ev sahipliği yapacak. Sergiye katılım ücretsiz.

KAĞITTAN KAPLAN

Gru Sanat Galerisi/ Urla, İzmir

Cemal Demir'in seçkisini yaptığı sergi 10 sanatçının kağıt üzerine gerçekleştirdikleri çalışmalarından oluşuyor. 11 Temmuz'a kadar görülebilen sergiye giriş ücretsiz.

50 İLLÜSTRATÖR BİR ARADA

Ada Modern/ Kuşadası, Aydın

Türkiye'nin en geniş katılımlı ve ilk illüstratörler sergisinde 50 illüstratörün 116 eseri yer alıyor. Ada Modern Sanat Galerisi'nde 1 Ekim tarihine kadar ücretsiz olarak görülebilir.

Kaynak: Hürriyet

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