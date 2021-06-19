Sanatta buluşalım
DÜNYA DİYE BİR YERİstanbul Modern / Beyoğlu, İstanbulGeçen Nisan COVID-19 sebebiyle hayatını kaybeden Selma Gürbüz'ün masallar, mitler, söylencelerle örülü, incelikle yapıtları İstanbul Modern çatısı altında 31 Temmuz'a kadar izleyiciyle buluşuyor.
DÜNYA DİYE BİR YER
İstanbul Modern/ Beyoğlu, İstanbul
Geçen Nisan COVID-19 sebebiyle hayatını kaybeden Selma Gürbüz'ün masallar, mitler, söylencelerle örülü, incelikle yapıtları İstanbul Modern çatısı altında 31 Temmuz'a kadar izleyiciyle buluşuyor. Tam 35 lira, öğrenci 20 lira.
MAZİYİ KORUMAK
Meşher/ Beyoğlu, İstanbul
Anadolu uygarlıklarını kesintisiz bir kronolojiyle gözler önüne seren 'Maziyi Korumak' isimli sergi, 1 Ağustos'a kadar hem çevrimiçi hem fiziki olarak Meşher'de ücretsiz görülebilir.
RESMİN USTALARI
SSM/ Sarıyer, İstanbul
Tanzimat'tan Cumhuriyet'e 'Ressam Hocaların Ressam Öğrencileri' Sakıp Sabancı Müzesi'nde izleyiciyle buluşuyor. Tam 50, öğrenci 25 lira.
ART MARKET III
Anna Laudel/ Beyoğlu, İstanbul
Anna Laudel, ulaşılabilir sanat fikriyle üçüncü edisyonunu gerçekleştirdiği 'Art Market III' sergisine 2 Temmuz tarihine kadar ev sahipliği yapacak. Sergiye katılım ücretsiz.
KAĞITTAN KAPLAN
Gru Sanat Galerisi/ Urla, İzmir
Cemal Demir'in seçkisini yaptığı sergi 10 sanatçının kağıt üzerine gerçekleştirdikleri çalışmalarından oluşuyor. 11 Temmuz'a kadar görülebilen sergiye giriş ücretsiz.
50 İLLÜSTRATÖR BİR ARADA
Ada Modern/ Kuşadası, Aydın
Türkiye'nin en geniş katılımlı ve ilk illüstratörler sergisinde 50 illüstratörün 116 eseri yer alıyor. Ada Modern Sanat Galerisi'nde 1 Ekim tarihine kadar ücretsiz olarak görülebilir.
Kaynak: Hürriyet