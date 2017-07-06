Sanatseverleri Hat Sanatının En Güzel Örnekleriyle Buluştu

Sergi, 10-28 Temmuz tarihleri arasında Kuveyt Türk'ün Esentepe'deki Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Kuveyt Türk, sadece katılım bankacılığı sektörünün gelişimi için çalışmakla kalmıyor, kültürel mirasımızın korunması ve geçmişten geleceğe aktarılması konusunda da büyük bir hassasiyet gösteriyor. Sanata ve sanatkârlara büyük kıymet veren Kuveyt Türk, bu bağlamda 10-28 Temmuz tarihleri arasında Hattat Mahmut Şahin'in Yol/Vuslat adlı sergisine ev sahipliği yapıyor. Kemankeş Hattat Mahmut Şahin'in 25 yıllık sanat hayatında heybesine dahil ettiği keşiflerini sanatseverlerle paylaştığı sergi, Kuveyt Türk'ün Esentepe'deki Sanat Galerisi'nde görülebilir.

Hattat Mahmut Şahin'in içinden sülüs, nesih, nestalik ve şîkeste yazı nevilerinin güzellikleri geçen; anahtar kelimesi 'fîsebîlillah' olan sanat yolculuğu aralıksız devam ediyor. Mezar ve çeşme kitabelerini "fîsebilillah' yazan sanatkârın, İznik Ayasofya Camii'nden Fatih Pîri Mehmet Paşa Camii'ne, Üsküp Murad Paşa Camii'nden Kosova'daki Murad-ı Hüdevaendigâr Türbesi'ne birçok dini mimari eserin duvarlarında eseri bulunuyor. Ayrıca sülüsten nesihe, talikten şîkesteye her ay onlarca yazı kaleme alan Şahin, cami, mescit, dergâh ve tekke yazıları yazıyor; sergi talebinde bulunan STK'lar için sayıları 400'e varan öğrencileriyle birlikte 'fîsebîlillah' hayır sergileri de düzenliyor.

Sergiye ilişkin bilgi veren Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, "Genel Müdürlük sergi salonumuzda günümüzün usta sanatçılarını ve geleneksel sanatlarımızın üstatlarının değerli eserlerini sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Hat sanatkârı Mahmut Şahin'in Yol/Vuslat isimli üçüncü kişisel sergisinde 25 yıllık sanat birikiminin tüm ustalıklarını gözlemlemek mümkün. Sergide değerli sanatkarımızın sülüs, celi sülüs, nesih, talik, celi talik ve şikeste talik nevilerinde kaleme aldığı 33 eseri yer alıyor. Mahmut Şahin Hocamıza tüm içtenliğimizle teşekkür ediyor, sanat sevdalılarını Yol/Vuslat'ın inceliklerini keşfedip çevresindekilerle paylaşmaya davet ediyoruz" dedi.