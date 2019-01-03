Sanatla Terapi Kanseri Yeniyor"

Kanser hastalarının, tedavi sürecinde yaşadıkları stres ve kaygının azaltılması amacıyla "uğraş terapisi" kapsamında yaptıkları resimler, başkentli sanatseverler ile buluştu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Lösemili Hastalar Sağlık Eğitim ve Medikal Araştırma Derneğinin (LÖSEMA) iş birliğinde düzenlenen serginin açılışı dolayısıyla Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve LÖSEMA Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, törende yaptığı konuşmada, kanserin dünyada olduğu gibi ülkede de hızla yaygınlaşan bir hastalık olduğunu belirtti.

Teknolojinin ilerlemesi, farklı tedavi yöntemlerinin uygulanması ve ilaç tedavilerinin gelişmesi ile kanserde sağ kalım oranının arttığını dile getiren Altuntaş, "Buna rağmen pek çok kanser hastası ve yakınları kanser ve kanserin neden olduğu birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Bu boyutuyla kanser, fiziksel bir hastalığın ötesinde ruhsal ve psikososyal boyutları da olan bir sorundur. Bu bağlamda kapsamlı kanser merkezlerinin yeri çok önemlidir." dedi.

Sanatla terapi

Kanser tedavisinin, sadece tıbbi yöntemlerle değil, hastanın psikolojik, sosyal ve manevi ihtiyaçları da gözetilerek bütüncül bir bakış açısıyla yapılması gerektiğini aktaran Altuntaş, "Sanatsal etkinlikler kanser tedavisinin yan etkilerinin azaltılmasında, psikososyal ve manevi iyilik halinin sağlanmasında kullanılmaktadır. Temel amaç hastaların günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlamaktır. Bu da kanserde tedavi sürecini olumlu etkilemektedir." ifadesini kullandı.

"Sanatla uğraşmak yaşam kalitesini artıyor"

Hastane bünyesinde 2017'de "Onkoloji Uğraş Terapi Merkezi" açıldığını bildiren Altuntaş, merkezde hastaların kanserle mücadele süreçlerinde moral motivasyonlarının artırılması, tedavilerin yan etkilerinin en aza indirilmesi, hastanede kaliteli ve verimli zaman geçirmelerinin sağlanması ve yaşam kalitelerinin artırılmasının amaçlandığını belirtti. Prof. Dr. Altuntaş, sanatla uğraşmanın hastalarda kaygıyı azalttığını, anksiyete, depresyon, yaşam kalitesi ve ağrı açısından klinik olarak anlamlı bir iyileşme saptandığını vurgulayarak, bunun bilimsel araştırmalarla da kanıtlandığını kaydetti.

Uğraş terapinin, aynı zamanda kanser tedavisinde ağrı, endişe, bulantı ve kusmanın azaltılmasında yardımcı ve yan etkisi olmayan bir yöntem olarak kabul edildiğini aktaran Altuntaş, bu tür etkinliklerin, kemik iliği nakli olan hastalarda yaşam kalitesini artırdığını, son dönem kanser hastalarında ve radyoterapi alan hastalarda gevşeme sağlayarak yararlı olduğunu ifade etti.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ilçe sınırları içinde bulunmasından dolayı kanser hastalarının sorunları ile yakından ilgilendiklerini belirterek, sergiye ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Sergide, kanser hastalarının uğraş terapisi kapsamında yaptıkları resimlerin yanı sıra el işi ürünleri de yer alıyor.

Kaynak: AA