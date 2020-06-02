Sanatın yaşayacağı parkta çalışmalar başladı Ordu'da vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettiği 'Fatma Demirhan Sanat Parkı' yenilenen yüzüyle hizmet sunacak.

Ordu'da vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettiği 'Fatma Demirhan Sanat Parkı' yenilenen yüzüyle hizmet sunacak.

Kentte kültür ve sanatın canlı tutulması için estetik odaklı çalışmaları vatandaşlarla buluşturan Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilin önemli değerlerini halka kazandırıyor. Bu kapsamda şehrin merkezinde yer alan ve vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettiği Fatma Demirhan Sanat Parkı, yenilenen yüzüyle vatandaşların hizmetine sunulacak.

Uzun yıllar Ordu'nun sanat yaşamına sayısız tiyatro oyunuyla hizmet veren tiyatro binasının 1993 yılındaki yangında yok olmasının ardından mevcut alan park olarak vatandaşların hizmetine sunulmuştu. Büyükşehir Belediyesi, adını tiyatronun ilk kadın oyuncularından biri olan Fatma Demirhan'dan alan ve mevcut halinde heykeller ve bankların yer aldığı park alanında peyzaj ve çevre düzenleme çalışmasını sürdürüyor. Proje kapsamında kent sahnesi, açık hava sinema alanı, Fatma Demirhan büstü, giriş karşılama meydanı, mobil satış üniteleri, üst örtülü mekanlar, dinlenme alanları ve zeminde tarih izleri enstalasyonu ile bitkisel tampon çalışması gerçekleştirecek. - ORDU

Kaynak: İHA