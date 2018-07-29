Sanatın ve Sanatçıların Yeni Adresi Metrolar Oldu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'nın verdiği destek ile Başkent metroları sanata ve sanatçıya kapılarını açmayı sürdürüyor.

Günün yorgunluğunu ve iş stresini metro istasyonlarında sokak müzisyenlerinin çaldığı müzikle atan Başkentliler, şimdi de sessiz sanat 'pantomim' sanatını metroda izleme imkanı yakalıyor. Kızılay metro ortak istasyonunda 15.00 ile 18.00 saatleri arasında gösteri yapan pantomim sanatçısı Ferhat Kılıç'a Başkentliler yoğun ilgi gösteriyor.

Her gün yüz binlerce yolcunun kullandığı metro istasyonunda sanatını sergileyen Ferhat Kılıç, 'pantomim', diğer adıyla 'mim' sanatının duyguları vücut dili, ellerini, jest ve mimiklerini kullanarak anlatan bir sanat olduğunu belirterek, sanatını özgürce sanatseverlerle buluşturabilmesinden dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu kaydetti.

"Başkan Tuna'ya teşekkür ediyorum"

Dünyanın en eski sanat dallarından biri olan pantomimin ülkemizde çok tanınmadığını ifade eden Kılıç, "10 yıldır tiyatro ve pantomim sanatıyla uğraşıyorum. Otostopla ülke ülke şehir şehir gezerek tiyatroyu ve pantomim sanatını sergiliyorum. Sürekli festivallere katılıyorum. Yaz-kış mevsim şartlarına bakmaksızın sokaklarda gösteri yapıyorum. O nedenle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Tuna'ya insanlara sanatımızı rahatlıkla sergileyebileceğimiz bu alanı bize tahsis ettiği için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Metro yolcularından pantomim gösterisine büyük ilgi

Metrodaki 'pantomim' gösterisini büyük bir keyifle izleyen yolculardan Mahmut Kocabaş, bir süredir 'pantomim' gösterisini aksatmadan izlediği Kılıç'a hayranlığını "Seni bekliyordum sen nerelerdeydin. Ben seni çok beğeniyorum ve takip ediyorum" diyerek gösterdi.

Gösteri hakkında fikirlerini dile getiren Kocabaş, sanatın yaygınlaştırılmasının ülkemizi yurt içi ve yurt dışında tanıtımı açısından çok önem taşıdığını ifade ederek, "Bu tip etkinlikler gençlerimizin sanata yatkınlığını artırıyor. Gençlerin ve sanatın desteklendiği her atılım bizi ileriye taşıyacaktır. Belediye Başkanımızın bütün hizmetlerinden ve uygulamalarından memnunum. Gençleri sanatı ifade ederken görmek beni duygulandırdı" diye konuştu.

"Metrolardaki sanatsal etkinlikler stresimizi alıyor"

Gösteriyi izleyen gençlerden sanatsever Gözde Aksaç Doğan ise, "Öncelikle sanatın ve sanatçının yanında olan ve destekleyen Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'ya teşekkür etmek istiyorum" diyerek ifade ettiği duygularını şu şekilde sürdürdü:

"Günün yorgunluğuyla iş çıkışı stresli ve yorgun oluyoruz. Metroda çalan müzik veya başka bir sanatsal etkinliğe katılarak günün stresini birkaç dakikada olsa atmış oluyoruz. Devlet büyüklerimizin müziği, tiyatroyu ve sinemayı destekliyor olması çok sevindirici. Sanatsal etkinlikleri vatandaşın ayağına götürmek çok güzel bir uygulama. Sosyal ve kültürel etkinliklerin yasaklanması yerine desteklenmesi büyük bir erdemdir bunun için Başkan Tuna'ya teşekkür ederiz."

Sokak sanatçıları için büyük bir imkan

Metrolarda artık her türden sanatsal ve sosyal etkinliğe tanık olmalarının büyük mutluluk olduğunu kaydeden Bedirhan Gökçek, "Sosyal etkinliklerin ilerlemesi toplumun ilerlemesi açısından çok önemli. Metrolarda herkes sosyal etkinliğe tanık olabiliyor. Sokak müzisyenlerinin metrolarda halkın içinde kendi sanatını göstermesi kendilerini tanıtması yerli yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'nın müzisyenlerin sanatlarını özgürce ifade etmelerine izin vermesi bizi çok mutlu etti" diye konuştu.

Sanatın toplum üzerindeki olumlu etkilerinden söz eden diğer bir izleyici Şeyma Demirsoy şunları söyledi:

"İnsanların rahatlamaya ve en çok sanata ihtiyacı var. Bunun sokağa taşınması çocuklara, gençlere ve yaşlılara pozitif anlamda katlı sağlayacaktır. Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'ya göstermiş olduğu destekten ötürü biz de kendisini destekliyor ve teşekkür ediyoruz." - ANKARA