Sanatçının Yerini 'Yaratıcı Girişimci' Aldı

Yaratıcı endüstriler, 'bireysel ve kişisel yaratıcılığa, beceriğe, yeteneğe dayanan, fikri mülkiyetin işlenip kullanılmasıyla parasal kazanım ve istihdam sağlama potansiyeli olan üretim sanayileri' olarak tanımlanıyor. Kültürün ve teknolojinin kesişim noktasında ise tek sınır hayal gücü.