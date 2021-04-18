SANATÇININ ATÖLYESİNDEN 650 BİN TL'LİK ÇİNİLERİ ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI
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SANATÇININ ATÖLYESİNDEN 650 BİN TL'LİK ÇİNİLERİ ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, çini sanatçısının atölyesinden 650 bin TL değerindeki yaklaşık 200 adet çini eserini çalan hırsız yakalandı.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, çini sanatçısının atölyesinden 650 bin TL değerindeki yaklaşık 200 adet çini eserini çalan hırsız yakalandı.

Darıca ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'nde, bir sanatçının atölyesinden 650 bin TL değerinde yaklaşık 200 adet çini eseri çalındı. Sanatçının ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, yapılan araştırma sonucu, çalınan eserlerin bir kısmını ikinci el eşya satan bir dükkanda ele geçirdi. Eserleri dükkana satanın M.K.A. isimli şüpheli olduğunu belirleyen polis, düzenlenen operasyonla hırsızı yakaladı. M.K.A., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken, ele geçirilen eserler ise sanatçıya teslim edildi.

SANATÇININ ATÖLYESİNDEN 650 BİN TL'LİK ÇİNİLERİ ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI
SANATÇININ ATÖLYESİNDEN 650 BİN TL'LİK ÇİNİLERİ ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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