Sanatçıların eserleri Belediyenin internet sitesinde sergileniyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sanatçıların eserleri Belediyenin internet sitesinde sergileniyor

Ankara Rüzgarı Kültür Sanat ve Yaşamı Destekleme Derneği üyesi sanatçılarının eserleri Ankara Büyükşehir Belediyesi internet sitesinde sergilenmeye başladı.

Sanatçıların eserleri Belediyenin internet sitesinde sergileniyor
16.05.2020 10:07 | Son Güncelleme: 16.05.2020 10:07

Ankara Rüzgarı Kültür Sanat ve Yaşamı Destekleme Derneği üyesi sanatçılarının eserleri Ankara Büyükşehir Belediyesi internet sitesinde sergilenmeye başladı. Resim, ebru, keçe, çini, rölyef, seramik, heykel ve baskı sanatına ait 100'e yakın eserin sergilendiği karma sergi Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde sanatseverlerle buluşuyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kültürel aktivitelere geçici bir süreliğine ara verildi. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın Ankara Kadın Ressamlar Derneği iş birliğiyle hazırladığı "Sanal Sergi"den sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni bir sergiyi daha sanatseverlerle buluşturuyor. Başkent'te evlerinden çıkamayan sanatseverlere yönelik hazırlanan "Karma Sanal Sergi", Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesinde sergilenmeye başlandı.

Ebru sanatından keçe sanatına, heykelden seramiğe, baskı sanatından çiniye kadar pek çok eseri elektronik ortama taşıyan Büyükşehir Belediyesi, sanatın geniş kitlelere ulaşmasını sağlamayı da amaçlıyor.Ankara Rüzgarı Kültür Sanat ve Yaşamı Destekleme Derneği'ne üye 30'a yakın sanatçının hazırladığı birbirinden değerli eserler internet ortamında Başkentli sanatseverlerle buluşurken, bu eserler salgın nedeniyle kapalı olan sergi salonlarına gitmeye gerek kalmadan vatandaşların evlerine kadar taşınıyor.Sanata ve sanatçıya verdiği değeri hayata geçirdiği projelerle ortaya koyan Ankara Büyükşehir Belediyesinin, "www.ankara.bel.tr" adresinde sergilenen ve 100 yakın eserin yer aldığı karma sergi sanatseverlerden de tam not aldı. Sergi, sanal ortamda normalleşme sürecine geçilene kadar 7/24 dünyanın her yerinden görülebilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Haber
Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Akılalmaz olay: Kars'ta koronayı yenen kişi yemek daveti verdi, 146 kişiye virüs sıçradı Haber
Akılalmaz olay: Kars'ta koronayı yenen kişi yemek daveti verdi, 146 kişiye virüs sıçradı
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi Haber
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi
2 aylık çalışma, koronanın yol haritasını ortaya çıkardı! İşte Türkiye'ye virüs bulaştıran 2 ülke Haber
2 aylık çalışma, koronanın yol haritasını ortaya çıkardı! İşte Türkiye'ye virüs bulaştıran 2 ülke
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevirin ekim alanı Vezirköprü'de iki katına çıktı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevirin ekim alanı Vezirköprü'de iki katına çıktı
Afrika değil İstanbul! Mandaların gölet keyfi böyle görüntülendi Haber
Afrika değil İstanbul! Mandaların gölet keyfi böyle görüntülendi
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik
Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik
Başka hiçbir camide yok! 4 asırlık camide el yapımı altın işlemeler bulundu
Başka hiçbir camide yok! 4 asırlık camide el yapımı altın işlemeler bulundu
Günlük burç yorumları 16 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 16 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Arjantin'de sözleşmesi bitecek futbolcuların kontratları 6 ay uzatıldı
Arjantin'de sözleşmesi bitecek futbolcuların kontratları 6 ay uzatıldı
Yasağa bir saat kala karşıdan karşıya geçen genç kız, canından oldu
Yasağa bir saat kala karşıdan karşıya geçen genç kız, canından oldu
Ali Koç'un 'El sıkışmak üzereydik' dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı
Ali Koç'un "El sıkışmak üzereydik" dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı
İngiltere, koronavirüs tespit etmesi için köpek eğitecek
İngiltere, koronavirüs tespit etmesi için köpek eğitecek
Doğal sit alanına raylı sistem döşeyerek malzeme taşıyıp kaçak villa diktiler
Doğal sit alanına raylı sistem döşeyerek malzeme taşıyıp kaçak villa diktiler
Warp Speed projesini ilan eden Trump: Yıl sonuna kadar elimizde bir korona aşısı olacağını düşünüyoruz
Warp Speed projesini ilan eden Trump: Yıl sonuna kadar elimizde bir korona aşısı olacağını düşünüyoruz
16 yaşındaki genç çapa makinesinin altında kalarak can verdi
16 yaşındaki genç çapa makinesinin altında kalarak can verdi
Dünyada koronavirüs vaka sayısı 4 milyon 600 bini geçti
Dünyada koronavirüs vaka sayısı 4 milyon 600 bini geçti
Kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan profesör hakkında İstanbul Aydın Üniversitesi soruşturma başlattı
Kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan profesör hakkında İstanbul Aydın Üniversitesi soruşturma...
Milli futbolcu Arda Turan: Çalıştığım en iyi teknik direktör Fatih Terim
Milli futbolcu Arda Turan: Çalıştığım en iyi teknik direktör Fatih Terim
İspanyol devi Barcelona Pique'nin boşluğunu Çağlar Söyüncü ile doldurmayı planlıyor
İspanyol devi Barcelona Pique'nin boşluğunu Çağlar Söyüncü ile doldurmayı planlıyor
Kayseri'de dün ezan 4 dakika geç okununca vatandaşlar oruçlarını geç açtı
Kayseri'de dün ezan 4 dakika geç okununca vatandaşlar oruçlarını geç açtı
Bir günlüğüne başkan olan CHP'li meclis üyesi kendine ve yakınlarına ait inşaatlara yapı izni verdi
Bir günlüğüne başkan olan CHP'li meclis üyesi kendine ve yakınlarına ait inşaatlara yapı izni verdi
Talihsiz vatandaş, ekmeğini kazandığı traktörün altında sıkışarak can verdi
Talihsiz vatandaş, ekmeğini kazandığı traktörün altında sıkışarak can verdi
Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor
Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor
2 Haziran'da toplanması planlanan TBMM'da görüşülecek konular
2 Haziran'da toplanması planlanan TBMM'da görüşülecek konular
Korona ABD'yi vurmaya devam ediyor! Üretim durunca çiftlikteki hayvanlar öldürülüyor
Korona ABD'yi vurmaya devam ediyor! Üretim durunca çiftlikteki hayvanlar öldürülüyor
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den müjdeli haber: Sıcaklıklarda virüsün bulaşması zorlaşacak
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den müjdeli haber: Sıcaklıklarda virüsün bulaşması zorlaşacak
Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi
3 kişinin ızgara yapıp yedikleri balon balığı çıktı, bir kişi ölüm döşeğinde
3 kişinin ızgara yapıp yedikleri balon balığı çıktı, bir kişi ölüm döşeğinde
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk Sırrı Süreyya Önder
Magazin Şeyma Subaşı Michael Jackson Serenay Sarıkaya Kenan İmirzalıoğlu
Spor Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Aydın Ali Koç Haziran Araştırma
Şu an buradasınız: Sanatçıların eserleri Belediyenin internet sitesinde sergileniyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.5.2020 12:47:15. #1.14#
title