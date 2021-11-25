Sanatçılardan kadın cinayetlerine yönelik ortak tepki

Mesjopala, Ekrem Düzgünoğlu, İnci Mercan, Özge Doğru ve Burak Ballı ortak yaptıkları basın açıklamasında kadın cinayetleri ve kadına karşı şiddet olaylarına tepki gösterdi.

Ortak bir bildiri yayınlayan sanatçılar kadına karşı şiddet olaylarından rahatsızlıklarını dile getirdiler. Sosyal medya hesaplarından videolu ortak bir paylaşımda bulunan ve ünlüler adına söz alan Mesjopala, "Gün geçmiyor ki kadın cinayeti olmadığı, kadınlara şiddet uygulanmadığı bir zaman olmasın. Kadınlarımız bize emanettir ve biz her fırsatta onları onore etmek için yaşıyoruz. Kadın cinayetlerinin ve kadına karşı şiddetin temelinde yatan sebepleri toplum olarak ele almalı ve çözümler üretmeliyiz. Nasıl ki annemize, ablamıza, kız kardeşimize saygılıysak toplumun en önemli bireyi olan kadınlarımıza uzanan elleri engellemeli, kadınlarımıza nefes olmalıyız" dedi.

Ünlü isimlerden Özge Doğru ise "Kadın cinayetlerine karşı zannediyorum daha caydırıcı cezalar verilmeli, ayrıca bu konu henüz çocuk yaştayken saygı ve sevgi unsuru olarak eğitim müfredatına eklenmelidir" diye konuştu.

2022 YILINDA YENİ PROJE

Mesjopala, 2022 yılında kadınlar için farkındalık oluşturacak yeni bir çalışma için kolları sıvadığını söyledi. Burak Ballı ile kitap hazırlığı içerisinde olduğunu belirten Mesjopala, son 10 yılda Türkiye'de yaşanan kadın cinayetlerinin arkasında yatan sebepleri ve bu cinayetlere kurban giden bazı kadınlarımızın inanılmaz yaşam öykülerini ele alacaklarını belirtti.

Burak Ballı ise "Kadınların ve masum çocukların korunmadığı bir dünyada eğitim, eğitim. Hep dile getirmek durumundayız. Özellikle 1 ve 7 yaş arası çocuklarımızın alacağı aile eğitimi (anne baba rolü) ve sonrası çok önemlidir. Sadece kendi çevrenizle değil, çevrenizdeki insanlardan da sorumlusunuz. İdeolojik fikirlerinizi siyasi görüşlerinizi bir kenara bırakın, sağınızdaki solunuzdaki insanları önemseyin, dışlamayın, dinleyin, yargılamayın, sevgiye davet edin, iyi insanların kazanacağı yaşanabilir bir dünya istiyorsanız geç olmadan yapın. Bir tutam sevgi dünyayı değiştirir, çevrenizi yeşertir. Çağdaş medeniyetler seviyesinde bir toplum olma adına, insanlık adına herkese iyilikler dilerim" dedi.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet