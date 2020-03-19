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Sanatçılar Takipçileri ile İnternetten Buluşacak

Yeni tip koronavirüs COVID-19 salgını sonrasında uzmanların ilk tavsiyesi evden çok çıkmamak olmuştu. Birçok şirket evde kalınmasını s

19.03.2020 12:33 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:33
Sanatçılar Takipçileri ile İnternetten Buluşacak

Yeni tip koronavirüs COVID-19 salgını sonrasında uzmanların ilk tavsiyesi evden çok çıkmamak olmuştu. Birçok şirket evde kalınmasını sağlamak adına çalışmalar yapmaya başlamıştı. Bunlardan bir tanesi olan RedBull, Red Bull Sunar ile Evde Çal (#EvdeCal) ismini verdiği bir seri başlattı. İnsanların sevdikleri sanatçıları internet üzerinden ulaşmalarını sağlamak isteyen Redbull'un ilk konuğu ise Nilipek oldu.

Redbull'un resmi Instagram hesabı üzerinden yapılan konser sırasında Nilipek, "Bence en güzel şey müzikle bir araya gelmek, şarkılarımız aracılığıyla göz göze gelebilmek öyle değerli ki" ifadelerini kullandı.

Sevenlerinin evlerine konuk olmaktan mutluluk duyduğunu belirten müzisyen, 'Havada bir hinlik var', 'Koşuyolu', 'Sabah', 'Gömülür', 'Çocuk', 'Beraber' isimli şarkılarını seslendirdi. Yaklaşık 25 dakika süren canlı konser deneyimine, binlerce katılımcı dahil oldu. Burada merak edilen soruları da yanıtlayarak izleyicilerle sohbet eden müzisyen, ayrıca takipçilerine özel olarak kendisinin önerdiği albümlerin yer aldığı bir çalma listesini de paylaştı.

Bir süre daha konserlerini sosyal medya hesapları üzerinden yürütmeye kararlı olan şirket, bir sonraki canlı yayının ise 25 Mart tarihinde olacağını ve bu sefer sahneyi Akın Sevgör olacağı belirtildi.

Kaynak: Tamindir

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