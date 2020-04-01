Sanatçılar online konserlerde sevenleriyle buluşacak Sancaktepe Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kültür sanat faaliyetlerine sosyal medya hesapları üzerinden devam ediyor.

Sancaktepe Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kültür sanat faaliyetlerine sosyal medya hesapları üzerinden devam ediyor.

Sanatçılar, "Evde Kal Ama Sanatsız Kalma" sloganıyla başlatılan canlı konser serisinde sevenleriyle buluşuyor.

Daha önce Bekir Köse'nin canlı performans sergilediği belediyenin sosyal medya hesaplarına bu kez ses sanatçısı Mustafa Demirci konuk olacak.

Demirci, belediyenin "Evde Kal Ama Sanatsız Kalma" sloganıyla devam ettirdiği kültür sanat etkinlikleri kapsamında 2 Nisan'da sevenleriyle buluşacak.

Sanatseverlerin evlerinden canlı izleyebileceği konser 20.00'de gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA