Sanatçılar İCAF "karantina günlükleri'nde Dream Sales Machine, Instagram'da Karantina Günlükleri canlı yayınlarına başladı.

Düzenli aralıklarla farklı bir sanatçının ICAF Instagram hesabını devraldığı canlı yayınlarda sanatçılar, karantina günlerinin nasıl geçtiğini anlatıyor ve yayın esnasında üretecekleri çalışmaları izleyicilerle paylaşıyor. Karantina Günlükleri birer gün arayla farklı sanatçılarla canlı yayınlarına devam edecek.

23 Mart Pazartesi günü çizgi roman yazarı, çizeri, Seyfettin Efendi ve Olağanüstü Maceraları'nın yaratıcısı Devrim Kunter ile başlayan Karantina Günlükleri, 25 Mart Çarşamba günü Gökhan Tüfekçi nam-ı diğer Kara Gözüktü Kaptan ile Ankara'daki atölyesinden canlı yayınla İstanbul Comics and Art Festival (@istcaf) Instagram hesabından yayınlandı.

Üçüncü Konuk Ulaş Şentürk ve Can Evrenol

Peri: Ağzı Olmayan Kız ve Baskın filmlerinin ödüllü yönetmeni Can Evrenol ve Toys Of Norton hesabının yaratıcısı, figür fotoğrafçısı Ulaş Şentürk ile 27 Mart Cuma günü saat 20:00'de @istcaf Instagram hesabında takipçilerle buluşacak. Figür koleksiyonları ile daha önce İstanbul Comics and Art Festival'de ayrı ayrı birer söyleşi gerçekleştirmiş Evrenol ve Şentürk, canlı yayında koleksiyonlarındaki parçalardan ve koleksiyonculuktan bahsedecekler.

İkinci Haftanın İlk Konuğu Krüw Ekibinden Sanatçı Bülent Gültek

Krüw ekibinden tanıdığımız illüstratör, oyuncak ve obje tasarımcısı Bülent Gültek, ICAF Karantina Günlükleri'nin ikinci konuğu olacak.

Kaynak: Bültenler