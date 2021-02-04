Sanatçılar aylar sonra 'Buluşmalar Sergisi'nde bir araya geldi

Sanatçıları, sanatseverleri ve koleksiyonerleri bir araya getirmeyi amaçlayan 'Buluşmalar Sergisi' Beşiktaş Belediyesi ve BELTAŞ A.Ş. iş birliğiyle kapılarını açtı. Mustafa Kemal Merkezi'nde sanatseverlerle buluşan sergi, 28 Şubat'a kadar gezilebilecek.

Beşiktaş Belediyesi, BELTAŞ A.Ş. iş birliğiyle kültür-sanat etkinliklerinin sınırlandırılmak zorunda kaldığı pandemi koşullarında Beşiktaş'taki sanatçıları 'Buluşmalar' sergisinde bir araya getirdi. 32 sanatçının toplamda 100 eserinin yer aldığı serginin açılışını gerçekleştiren Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, yaptığı konuşmada, pandemi sürecinde de sanatçıların yanında olduklarının altını çizdi. Başkan Akpolat, "Pandemi koşulları en fazla kültür sanat konusunda etkisini gösterdi. Her ne kadar diziler, filmler, sanatsal ve kültürel etkinlikler dijitalden evimize kadar gelse de birlikte müzik dinlemenin, tiyatroya ve sergiye gitmenin yerini hiçbir şey dolduramadı. Bu pandemi koşullarında süreçten kötü etkilenmiş Beşiktaşımızdaki sanatçı dostlarımızla dayanışma göstermek, Beşiktaş'ta sanatı ve sanatçıyı görünür kılmak, sanatın iyileştirici gücünden faydalanmak adına bir araya geldik" dedi.

"'BEŞİKTAŞ İYİLEŞECEK' ETKİNLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Beşiktaş Belediyesi olarak kültür sanat etkinliklerine ara vermediklerini anlatan Başkan Akpolat, "Dijitalde bu etkinlikleri sürdürdük. Online yayınlarımız oldu ve milli bayramlarımızı dijitalden kutladık. İlk pandemi süreci hafiflemeye başladığında parklarımızda 'Beşiktaş İyileşecek' etkinlikleri başlattık. Beşiktaşlı komşularımızı tiyatro ve müzikle buluşturduk. Buradaki amacımızda sanatı ve sanatçıyı görünür kılarak sanatın iyileştirici gücünden faydalanmaktı. Sürecin tamamında hem dijitalleşip hem uygun alanları da vatandaşımızın hizmetine açarak onları sanatla buluşturduk. Umarım bu yıl tüm olumsuzlukların ortadan kalktığı bir yıl olur" diye konuştu. Akpolat, sergide emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerini bitirdi.

"BU ESERLERİN KOLEKSİYONERLERE ULAŞMASI GEREKİYOR"

Beşiktaş Çağdaş Sanat Galerisi Koordinatörü Murat Demirkol ise sergide 32 sanatçının toplamda 100 eserinin yer aldığını belirterek, "Serginin en önemli özelliği; Beşiktaş Belediyesi ve Başkan Rıza Akpolat'ın destekleriyle Beşiktaş'ta yaşayan sanatçıların bu sergiye katılmasıydı. Sergiye katılım konusunda büyük ilgi vardı, sanatçılar çok mutlu. Özellikle bu dönemde sanat eserlerinin görünür olması önemli. Sanat üretimine katkı sağlamak için bu eserlerin koleksiyonerlere ulaşması gerekiyor. Bu sergi bir vesile oldu umarım devam edecek" ifadelerini kullandı.

"ESERLERİMİZİN GÖRÜNÜRLÜĞÜ AÇISINDAN SIKINTILAR YAŞADIK"

Sergi fikrini Beşiktaş Belediyesi yetkilileriyle paylaşan Ressam Başak Avcı ise sergi ve eserleri hakkında şu bilgileri verdi:

"Biz sanatçılar en fazla böyle dönemlerden etkileniyoruz ve çalışmalarımıza bunu yansıtıyoruz. Bu kapsamda Beşiktaş Belediyesi bize destek olarak biz sanatçıları buluşturdu. Bu dönemde eserlerimizin görünürlüğü açısından büyük sıkıntılar yaşadık. Teknolojik imkanlara ulaşamayan ve galericisi ile çalışmayan çok sanatçı var. Onların sesini duyurmak adına Beşiktaş Belediyesi Kültür bölümüne bir başvuru yaptım. Yapacağımız ve pandemi sebebiyle ertelediğimiz sergiyi de öne sürerek bütün bu olup biten her şeyi birazcık daha pozitif bir şeye dönüştürmek adına bu sergiyi oluşturduk. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın liderliğinde gerçekleştirilen bu sergiden dolayı çok mutluyuz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı