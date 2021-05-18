Sanatçı Yıldız Ayhan yoğun bakımda
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Sanatçı Yıldız Ayhan yoğun bakımda

Sanatçı Yıldız Ayhan yoğun bakımda
Hürriyet - Haberler | Magazin

TRT sanatçısı eşi Ahmet Gazi Ayhan'ı 30 yıl önce kaybeden 2 kız çocuğu annesi Yıldız Ayhan, bir yıl önce evinde düşerek kalça kemiğini kırdı.

TRT sanatçısı eşi Ahmet Gazi Ayhan'ı 30 yıl önce kaybeden 2 kız çocuğu annesi Yıldız Ayhan, bir yıl önce evinde düşerek kalça kemiğini kırdı. Bir dizi ameliyat geçiren Ayhan, 12 gün önce zatürree teşhisiyle hastanede tedaviye alındı. Durumu ağırlaşan Ayhan, yoğun bakım ünitesinde makineye bağlı yaşamını sürdürüyor.

 Antalya'da annesi Yıldız Ayhan ile babası Ahmet Gazi Ayhan'ın isimlerini yaşatabilmek için 'Nostalji Sahne Topluluğu'nu kuran, anne ve babasının TRT'de seslendirdiği türküleri Antalyalı türkü severle buluşturan Nurdan Ayhan, "Annemin durumu şu an çok kritik. Doktorlar ellerinden geleni yapıyor. Dua etmekten başka çaremiz kalmadı" diyerek, üzüntüsünü dile getirdi.

Yaklaşık bir yıl önce  Yıldız Ayhan'ı evinde ziyaret eden sanatçı Sümer Ezgü, 'ustam' dediği Ayhan ile birlikte 'Yarim İstanbul'u Mesken mi Tuttun' türküsünü söylemişti.

Sanatçı Yıldız Ayhan yoğun bakımda

Kaynak: Hürriyet

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