Sanatçı Yıldırım Gürses, Gaziantep'te Anıldı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin kültür etkinlikleri kapsamında "Yıldırım Gürses Şarkıları" konseri düzenlendi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin kültür etkinlikleri kapsamında "Yıldırım Gürses Şarkıları" konseri düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'ndaki konserde, ses sanatçısı Yıldırım Gürses'in besteleri, şef Muhtar Küçükkömürcü yönetimindeki Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Türk Musiki Korosunca seslendirildi.
Gürses'in hayat hikayesi ve başarılarının anlatıldığı konserde, Türk Sanat Müziğine yaptı katkılardan da bahsedildi.
Konserde, "Son Mektup", "Mazideki Aşk", "Bir Kırık Kalp" gibi şarkıları dillerden düşmeyen Yıldırım Gürses'in, 16 eseri seslendirildi.
Kaynak: AA