Sanatçı Üstünkaya'ya tebrik ziyareti
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Sanatçı Üstünkaya'ya tebrik ziyareti

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülüne layık görülen çini sanatçısı Hamza Üstürkaya'ya tebrik ziyaretinde bulundu.

27.02.2020 09:19 | Son Güncelleme: 27.02.2020 09:19
Sanatçı Üstünkaya'ya tebrik ziyareti

Belediye Başkanı , 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülüne layık görülen çini sanatçısı Hamza Üstürkaya'ya tebrik ziyaretinde bulundu.


Kütahya Kültür Sanat Derneği'nde (KÜSAD) gerçekleşen ziyarette Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülünü alan çini sanatçısı Hamza Üstünkaya'yı tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren duayen sanatçı Üstünkaya, Başkan Işık'a çalışmaları hakkında bilgi verdi.


Ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı Salih Özden de hazır bulundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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