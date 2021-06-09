Kansere yenik düşen sanatçı Selma Gürbüz'e büyük saygısızlık! Eserleri ailesinden izinsiz sergileniyor
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Kansere yenik düşen sanatçı Selma Gürbüz'e büyük saygısızlık! Eserleri ailesinden izinsiz sergileniyor

Kansere yenik düşen sanatçı Selma Gürbüz'e büyük saygısızlık! Eserleri ailesinden izinsiz sergileniyor
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Türkiye'nin dünya çapında sanatçılarından Selma Gürbüz'ü nisan ayı sonunda kanser nedeniyle kaybetmiştik. Sanatçının son sergisi İstanbul Modern'de devam ederken ailesi bu hafta gerçekleşen Contemporary Istanbul'da eserlerin Sevil Dolmacı Galeri tarafından izinsiz sergilendiğini belirtti.

Selma Gürbüz'ün ailesi ölümünün ardından sanatçıya yakışır bir oluşumun içinde olduklarını duyururken, 15. Contemporary Istanbul'da Sevil Dolmacı Galeri tarafından sergilenen Gürbüz imzalı işlerin izinleri alınmadan fuara konduğunu ve sanatçıyı temsil yetkisinin sadece kendilerinde olduğunu ifade eden bir paylaşım yaptı.

ŞAŞKINLIĞA UĞRADILAR

Tüm galericileri ve koleksiyonerleri aradıklarını, birlikte ilerlemek istediklerini ve onlara her konuda yardımcı olacaklarını ifade eden aile fuarda beliren eserlerle birlikte şaşkınlığa uğradıklarını söylüyor.

Kansere yenik düşen sanatçı Selma Gürbüz'e büyük saygısızlık! Eserleri ailesinden izinsiz sergileniyor

ESERLERDE ANMA İBARESİ YOK

Selma Gürbüz'ün ailesi Contemporary Istanbul'da Sevil Dolmacı standında yer alan işlerin anma ibaresi olmadan satışa çıktığını, üstelik kendilerinden herhangi bir izin alınmadığını alttaki açıklamayla paylaştı ve sanat takipçilerini desteğe çağırdı.

Kaynak: Sanatatak

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