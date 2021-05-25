Sanatçı Selma Gürbüz, 27 Mayıs'ta söyleşi ile anılacak
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Sanatçı Selma Gürbüz, 27 Mayıs'ta söyleşi ile anılacak

Sanatçı Selma Gürbüz, 27 Mayıs'ta söyleşi ile anılacak
Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani - Haberler | Kültür Sanat

İstanbul Modern, müzede sergisi devam ederken geçen ay hayatını kaybeden sanatçı Selma Gürbüz'ü anmak için 27 Mayıs'ta gerçekleştirecek çevrim içi söyleşiye ev sahipliği yapacak"Dünya Diye Bir Yer" sergisinin küratörü Öykü Özsoy ve yazar Fisun Yalçınkaya, Selma Gürbüz'ün zamanı ve mekanını...

İstanbul Modern, müzede sergisi devam ederken geçen ay hayatını kaybeden sanatçı Selma Gürbüz'ü anmak için 27 Mayıs'ta gerçekleştirecek çevrim içi söyleşiye ev sahipliği yapacak

"Dünya Diye Bir Yer" sergisinin küratörü Öykü Özsoy ve yazar Fisun Yalçınkaya, Selma Gürbüz'ün zamanı ve mekanını 27 Mayıs'ta çevrim içi bir söyleşiyle sanatseverlere aktaracak.

Sergi kataloğunda sanatçıyla kapsamlı bir söyleşi yapan Yalçınkaya ve serginin küratörü Özsoy'un bu noktalardan yola çıkan buluşmasında, zamansal ve mekansal seyahatlerin sanatçının pratiğindeki yeri ele alınacak.

Selma Gürbüz'ün daha önce sergilenmemiş yapıtlarını odağına yerleştiren "Dünya Diye Bir Yer" sergisi kapsamında düzenlenecek söyleşi, İstanbul Modern'in YouTube kanalında yayınlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani

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